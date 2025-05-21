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Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников - РИА Новости, 21.05.2025
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14:52 21.05.2025 (обновлено: 16:29 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/povedenie-2018261746.html
Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников
Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников - РИА Новости, 21.05.2025
Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:52:00+03:00
2025-05-21T16:29:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
сергей кравцов
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе."Три варианта для апробации мы предлагаем следующие. Первое – оценивать поведение школьников по зачетам или незачетам. Ну, условно говоря, хорошее - плохое поведение. Это бинарное оценивание", - сказал Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.Он добавил, что второй вариант оценивания - по пятибалльной шкале. По тому же принципу, по которому выставляются оценки знаний - шкала со значением "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно"."А третий вариант, значит, (который - ред.) предлагается - это фактически трехбалльная оценка. Значит, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое", - уточнил министр.В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут в класса с первого по восьмой. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.
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общество, россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников

Кравцов: в Минпросвещения рассматривают три варианта оценки поведения школьников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
«
"Три варианта для апробации мы предлагаем следующие. Первое – оценивать поведение школьников по зачетам или незачетам. Ну, условно говоря, хорошее - плохое поведение. Это бинарное оценивание", - сказал Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.
Он добавил, что второй вариант оценивания - по пятибалльной шкале. По тому же принципу, по которому выставляются оценки знаний - шкала со значением "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно".
«
"А третий вариант, значит, (который - ред.) предлагается - это фактически трехбалльная оценка. Значит, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое", - уточнил министр.
В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут в класса с первого по восьмой. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.
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