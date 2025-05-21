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Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников

Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников - РИА Новости, 21.05.2025

Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:52:00+03:00

2025-05-21T14:52:00+03:00

2025-05-21T16:29:00+03:00

общество

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тульская область

луганская народная республика

сергей кравцов

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе."Три варианта для апробации мы предлагаем следующие. Первое – оценивать поведение школьников по зачетам или незачетам. Ну, условно говоря, хорошее - плохое поведение. Это бинарное оценивание", - сказал Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.Он добавил, что второй вариант оценивания - по пятибалльной шкале. По тому же принципу, по которому выставляются оценки знаний - шкала со значением "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно"."А третий вариант, значит, (который - ред.) предлагается - это фактически трехбалльная оценка. Значит, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое", - уточнил министр.В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут в класса с первого по восьмой. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.

https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование