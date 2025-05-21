Минпросвещения предложило три варианта оценки поведения школьников
Кравцов: в Минпросвещения рассматривают три варианта оценки поведения школьников
Школьники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
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"Три варианта для апробации мы предлагаем следующие. Первое – оценивать поведение школьников по зачетам или незачетам. Ну, условно говоря, хорошее - плохое поведение. Это бинарное оценивание", - сказал Кравцов на заседании Всероссийского родительского комитета.
Он добавил, что второй вариант оценивания - по пятибалльной шкале. По тому же принципу, по которому выставляются оценки знаний - шкала со значением "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно".
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"А третий вариант, значит, (который - ред.) предлагается - это фактически трехбалльная оценка. Значит, неудовлетворительное, удовлетворительное поведение и образцовое", - уточнил министр.
В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Министр объяснил, что для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут в класса с первого по восьмой. При этом Кравцов подчеркнул и важность поощрения хорошего поведения.
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