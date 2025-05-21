https://ria.ru/20250521/peterburg-2018239746.html
В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в метро
В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в метро - РИА Новости, 21.05.2025
В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в метро
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который распылил газовый баллончик в вагоне метро, повздорив с одним из пассажиров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:19:00+03:00
2025-05-21T13:19:00+03:00
2025-05-21T13:19:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который распылил газовый баллончик в вагоне метро, повздорив с одним из пассажиров, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник вечером в полицию на метрополитене обратился 28-летний мужчина, сообщивший о конфликте с пассажиром подземки в вагоне на станции "Московские ворота". По его словам, после того, как конфликт перерос в драку, его оппонент распылил содержимое газового баллончика и скрылся. "Двадцатого мая... опергруппой угрозыска у дома 10 по Прогонной улице по подозрению причастности к инциденту задержан 50-летний инженер коммунального предприятия", – говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в метро
В Петербурге задержали распылившего газовый баллончик в вагоне метро мужчину