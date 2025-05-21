https://ria.ru/20250521/obrazovanie-2018280814.html

В РПЦ предложили новый способ снижения статистики по разводам

В РПЦ предложили новый способ снижения статистики по разводам - РИА Новости, 21.05.2025

В РПЦ предложили новый способ снижения статистики по разводам

Возвращение к классическому раздельному образованию в школе даст установку на своевременное создание семьи и рождение детей, повысит ответственность мужчин,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:57:00+03:00

2025-05-21T15:57:00+03:00

2025-05-21T15:57:00+03:00

религия

россия

санкт-петербург

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Возвращение к классическому раздельному образованию в школе даст установку на своевременное создание семьи и рождение детей, повысит ответственность мужчин, снизит количество разводов, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на одной из секций Петербургского международного юридического форума. "Система образования сегодня не воспроизводит ответственного мужчину. Возвращение к классическому раздельному образованию позволит существенно снизить количество разводов в России. В старшей школе особенности мужского и женского развития требуют разного педагогического и образовательного подхода", - сказал Лукьянов. По его мнению, сейчас российская школа "не способствует формированию установок на своевременное создание семьи" и, следовательно, "формирует отложенный брак и родительство". "Отложенное родительство - причина инфантилизма, разводов и алиментной задолженности, о которой сегодня говорим - это плата общества за неправильную образовательную политику. Возвращение к модели, основанной на преимуществах классического мужского и женского образования способно вернуть интерес молодёжи к институту брака и культуре многодетности. Стоит обратиться к этому опыту, чтобы нам уже не обсуждать проблему алиментов, чтобы в корне изменить ситуацию в нашей стране, вернуть образ мужчины, отвечающего за свою семью и свое государство", - подчеркнул священник. Как пример эффективного раздельного образования он привел кадетские корпуса, "ставшие, по словам императрицы Екатерины II, надежными поставщиками великих людей России". "Кадетами были многие знаменитые российские полководцы и флотоводцы: Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Румянцев, Федор Ушаков, Павел Нахимов, Михаил Лазарев, Фаддей Беллинсгаузен, Иван Крузенштерн, а также выдающийся художник Василий Верещагин и не менее выдающийся ученый-этнограф Владимир Даль, композитор Николай Римский-Корсаков, писатель Александр Иванович Куприн", - заключил глава патриаршей комиссии. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Арисов в своем выступлении также высказался об идее раздельного образования. "Смотрел презентацию отца Федора (Лукьянов): причины разводов, 43% - это финансово-бытовые проблемы. Вопрос: решит ли развод проблему финансирования, содержания семьи, ребёнка? Не решит, он ее только усугубит... Я отношусь к классическому кадетскому образованию, закончил Суворовское училище еще в Советском Союзе. Очень разделяю ценности, в частности, Русской православной церкви. Когда девушка приходила на бал, балы у нас были - это действительно было событие, оно формировало мальчика относиться к семье, браку, детям совершенно другим способом. Как это распространять - это другой уже вопрос, не мой", - сказал Аристов. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025. -0-

https://ria.ru/20250521/patriarkh-2018208771.html

https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html

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Никита Бизин

россия, санкт-петербург, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), русская православная церковь, религия