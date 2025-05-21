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У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте - РИА Новости, 21.05.2025
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01:03 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/oborona-2018148626.html
У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте
У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте - РИА Новости, 21.05.2025
У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте
Перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны и безопасности, продукция военно-промышленных комплексов стран Союзного государства отвечает... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:03:00+03:00
2025-05-21T01:03:00+03:00
безопасность
технологии
россия
белоруссия
минск
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны и безопасности, продукция военно-промышленных комплексов стран Союзного государства отвечает современным вызовам и угрозам, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 которая пройдет с 21 по 24 мая Минске. В 2025 году выставка впервые состоится в новом Минском международном выставочном центре. "Перед братскими народами России и Беларуси сегодня стоят схожие задачи в области обороны и обеспечения безопасности государств и граждан. Для их успешного решения военно-промышленные комплексы стран Союзного государства создают новую высокотехнологичную продукцию, отвечающую актуальным угрозам и вызовам", - приводит слова Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта". Он отметил, что в рамках выставки "Рособоронэкспорт" организует показ новейших образцов российского производства. Будет представлена продукция для всех видов вооруженных сил и родов войск. В российской экспозиции участвуют восемь крупнейших оборонных холдингов страны. В пресс-службе отметили, что российский спецэкспортёр запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями Минобороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения. "Будут также обсуждаться вопросы налаживания кооперации между предприятиями ОПК России и Беларуси, в том числе для производства продукции военного назначения, совместно выводимой на мировой рынок", - добавили в пресс-службе. "Рособоронэкспорт" покажет барражирующие боеприпасы "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и разведывательный беспилотник "Скат-350М", автоматы Калашникова 200-й серии и нового поколения АК-12, АК-15, АК-19, пулемет РПЛ-7, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет Лебедева компактный, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с прибором малошумной стрельбы. В зоне продукции для ВВС и Сухопутных войск будут продемонстрированы транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, боевой вертолет Ми-28НЭ, а также огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Также будут выставлены средства ПВО различной дальности и системы РЭБ от Концерна ВКО "Алмаз-Антей", СТЦ, входящих в "Ростех" "Высокоточных комплексов" и "Росэла". "Уралвагонзавод" покажет образцы бронетехники, в том числе танк Т-90МС "Прорыв", ТОС-1А, инженерную технику.
https://ria.ru/20250217/opk-1999753810.html
https://ria.ru/20250219/mikheev-2000194832.html
https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000603942.html
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безопасность, технологии, россия, белоруссия, минск, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, концерн пво "алмаз-антей", шак-12, ак-19, ми-28нэ
Безопасность, Технологии, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", ШАК-12, АК-19, Ми-28НЭ
У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте

Михеев: перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМакет вертолета Ка-52 на стенде компании "Рособоронэкспорт"
Макет вертолета Ка-52 на стенде компании Рособоронэкспорт - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Макет вертолета Ка-52 на стенде компании "Рособоронэкспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны и безопасности, продукция военно-промышленных комплексов стран Союзного государства отвечает современным вызовам и угрозам, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 которая пройдет с 21 по 24 мая Минске. В 2025 году выставка впервые состоится в новом Минском международном выставочном центре.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о развитии ОПК России
17 февраля, 09:16
"Перед братскими народами России и Беларуси сегодня стоят схожие задачи в области обороны и обеспечения безопасности государств и граждан. Для их успешного решения военно-промышленные комплексы стран Союзного государства создают новую высокотехнологичную продукцию, отвечающую актуальным угрозам и вызовам", - приводит слова Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Он отметил, что в рамках выставки "Рособоронэкспорт" организует показ новейших образцов российского производства. Будет представлена продукция для всех видов вооруженных сил и родов войск. В российской экспозиции участвуют восемь крупнейших оборонных холдингов страны.
В пресс-службе отметили, что российский спецэкспортёр запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями Минобороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения.
"Будут также обсуждаться вопросы налаживания кооперации между предприятиями ОПК России и Беларуси, в том числе для производства продукции военного назначения, совместно выводимой на мировой рынок", - добавили в пресс-службе.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК
19 февраля, 04:18
"Рособоронэкспорт" покажет барражирующие боеприпасы "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и разведывательный беспилотник "Скат-350М", автоматы Калашникова 200-й серии и нового поколения АК-12, АК-15, АК-19, пулемет РПЛ-7, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет Лебедева компактный, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с прибором малошумной стрельбы.
В зоне продукции для ВВС и Сухопутных войск будут продемонстрированы транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, боевой вертолет Ми-28НЭ, а также огнеметная система ТОС-2 "Тосочка".
Также будут выставлены средства ПВО различной дальности и системы РЭБ от Концерна ВКО "Алмаз-Антей", СТЦ, входящих в "Ростех" "Высокоточных комплексов" и "Росэла". "Уралвагонзавод" покажет образцы бронетехники, в том числе танк Т-90МС "Прорыв", ТОС-1А, инженерную технику.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией
20 февраля, 17:06
 
БезопасностьТехнологииРоссияБелоруссияМинскАлександр МихеевРособоронэкспортРостехКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"ШАК-12АК-19Ми-28НЭ
 
 
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