https://ria.ru/20250521/oborona-2018148626.html

У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте

У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте - РИА Новости, 21.05.2025

У России и Белоруссии схожие задачи в обороне, заявили в Рособорнэкспорте

Перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны и безопасности, продукция военно-промышленных комплексов стран Союзного государства отвечает... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:03:00+03:00

2025-05-21T01:03:00+03:00

2025-05-21T01:03:00+03:00

безопасность

технологии

россия

белоруссия

минск

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951956460_0:61:3386:1966_1920x0_80_0_0_dc763bc629b9970f591a0e6fa4508e51.jpg

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Перед Россией и Белоруссией стоят схожие задачи в области обороны и безопасности, продукция военно-промышленных комплексов стран Союзного государства отвечает современным вызовам и угрозам, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") организует единую российскую экспозицию на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 которая пройдет с 21 по 24 мая Минске. В 2025 году выставка впервые состоится в новом Минском международном выставочном центре. "Перед братскими народами России и Беларуси сегодня стоят схожие задачи в области обороны и обеспечения безопасности государств и граждан. Для их успешного решения военно-промышленные комплексы стран Союзного государства создают новую высокотехнологичную продукцию, отвечающую актуальным угрозам и вызовам", - приводит слова Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта". Он отметил, что в рамках выставки "Рособоронэкспорт" организует показ новейших образцов российского производства. Будет представлена продукция для всех видов вооруженных сил и родов войск. В российской экспозиции участвуют восемь крупнейших оборонных холдингов страны. В пресс-службе отметили, что российский спецэкспортёр запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями Минобороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения. "Будут также обсуждаться вопросы налаживания кооперации между предприятиями ОПК России и Беларуси, в том числе для производства продукции военного назначения, совместно выводимой на мировой рынок", - добавили в пресс-службе. "Рособоронэкспорт" покажет барражирующие боеприпасы "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и разведывательный беспилотник "Скат-350М", автоматы Калашникова 200-й серии и нового поколения АК-12, АК-15, АК-19, пулемет РПЛ-7, снайперскую винтовку Чукавина, пистолет Лебедева компактный, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с прибором малошумной стрельбы. В зоне продукции для ВВС и Сухопутных войск будут продемонстрированы транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, боевой вертолет Ми-28НЭ, а также огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Также будут выставлены средства ПВО различной дальности и системы РЭБ от Концерна ВКО "Алмаз-Антей", СТЦ, входящих в "Ростех" "Высокоточных комплексов" и "Росэла". "Уралвагонзавод" покажет образцы бронетехники, в том числе танк Т-90МС "Прорыв", ТОС-1А, инженерную технику.

https://ria.ru/20250217/opk-1999753810.html

https://ria.ru/20250219/mikheev-2000194832.html

https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000603942.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, белоруссия, минск, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, концерн пво "алмаз-антей", шак-12, ак-19, ми-28нэ