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Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 21.05.2025
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12:56 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/obmen-2018234869.html
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 21.05.2025
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США
Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:56:00+03:00
2025-05-21T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно" - , сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, ведутся ли работы по подготовке обмена между РФ и США по формуле "9 на 9" и в какие сроки планируется осуществить этот обмен. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал о подготовке обмена заключенными между Россией и США

Песков: идут контакты по подготовке обмена заключенными между Россией и США идут

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Контакты между Россией и США по подготовке обмена заключенными по формуле "9 на 9" идут, но о сроках говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются. По срокам неизвестно" - , сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, ведутся ли работы по подготовке обмена между РФ и США по формуле "9 на 9" и в какие сроки планируется осуществить этот обмен.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе телефонного разговора обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле "9 на 9".
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