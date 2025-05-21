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В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых - РИА Новости, 21.05.2025
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17:00 21.05.2025 (обновлено: 17:05 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/nevzorovy-2018292740.html
В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых
В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых - РИА Новости, 21.05.2025
В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых
Уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности возбуждены в отношении признанных экстремистским объединением супругов Невзоровых, которые собирали... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:00:00+03:00
2025-05-21T17:05:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности возбуждены в отношении признанных экстремистским объединением супругов Невзоровых, которые собирали донаты у себя на страницах, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга."Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - сообщает пресс-служба.Как уточняет прокуратура, установлено, что супруги Александр Невзоров* и Лидия Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, санкт-петербург, александр невзоров*, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Невзоров*, Россия
В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых

На супругов Невзоровых завели дела о финансировании экстремистской деятельности

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова* (СМИ-иноагент)Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова* (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности возбуждены в отношении признанных экстремистским объединением супругов Невзоровых, которые собирали донаты у себя на страницах, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
«
"Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - сообщает пресс-служба.
Как уточняет прокуратура, установлено, что супруги Александр Невзоров* и Лидия Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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