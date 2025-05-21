https://ria.ru/20250521/nevzorovy-2018292740.html

В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых

В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых - РИА Новости, 21.05.2025

В Петербурге завели дела в отношении супругов Невзоровых

Уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности возбуждены в отношении признанных экстремистским объединением супругов Невзоровых, которые собирали... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:00:00+03:00

2025-05-21T17:00:00+03:00

2025-05-21T17:05:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

александр невзоров*

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности возбуждены в отношении признанных экстремистским объединением супругов Невзоровых, которые собирали донаты у себя на страницах, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга."Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - сообщает пресс-служба.Как уточняет прокуратура, установлено, что супруги Александр Невзоров* и Лидия Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240702/nedvizhimost-1956949153.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, александр невзоров*, россия