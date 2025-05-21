Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме
Иноагенту Невзорову и его жене грозит от 3 до 8 лет по делам об экстремизме
Александр Невзоров*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Журналисту-иноагенту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве объединения) грозит до 8 лет лишения свободы по делам о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
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"Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном наказании по уголовным делам в отношении супругов Невзоровых.
В пресс-службе ГСУСК по Петербургу сообщили журналистам, что после возбуждения уголовных дел в отношении Невзоровых проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее пресс-служба прокуратуры города сообщила о том, что в отношении признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Поводом для возбуждения дел послужили результаты проверки прокуратуры Приморского района, которая выявила, что Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.
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