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Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме - РИА Новости, 21.05.2025
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17:47 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/nevzorov-2018310344.html
Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме
Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме - РИА Новости, 21.05.2025
Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме
Журналисту-иноагенту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:47:00+03:00
2025-05-21T17:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
александр невзоров*
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Журналисту-иноагенту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве объединения) грозит до 8 лет лишения свободы по делам о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Петербурга. "Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном наказании по уголовным делам в отношении супругов Невзоровых. В пресс-службе ГСУСК по Петербургу сообщили журналистам, что после возбуждения уголовных дел в отношении Невзоровых проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее пресс-служба прокуратуры города сообщила о том, что в отношении признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Поводом для возбуждения дел послужили результаты проверки прокуратуры Приморского района, которая выявила, что Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), александр невзоров*
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Александр Невзоров*
Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме

Иноагенту Невзорову и его жене грозит от 3 до 8 лет по делам об экстремизме

© Фото : Лидия НевзороваАлександр Невзоров*
Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Лидия Невзорова
Александр Невзоров*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Журналисту-иноагенту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве объединения) грозит до 8 лет лишения свободы по делам о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
«
"Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном наказании по уголовным делам в отношении супругов Невзоровых.
В пресс-службе ГСУСК по Петербургу сообщили журналистам, что после возбуждения уголовных дел в отношении Невзоровых проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее пресс-служба прокуратуры города сообщила о том, что в отношении признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Поводом для возбуждения дел послужили результаты проверки прокуратуры Приморского района, которая выявила, что Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Александр Невзоров*
 
 
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