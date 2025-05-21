https://ria.ru/20250521/nevzorov-2018310344.html

Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме

Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме - РИА Новости, 21.05.2025

Прокуратура рассказала, какой срок грозит Невзорову* по делу об экстремизме

Журналисту-иноагенту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:47:00+03:00

2025-05-21T17:47:00+03:00

2025-05-21T17:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

александр невзоров*

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Журналисту-иноагенту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в качестве объединения) грозит до 8 лет лишения свободы по делам о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Петербурга. "Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможном наказании по уголовным делам в отношении супругов Невзоровых. В пресс-службе ГСУСК по Петербургу сообщили журналистам, что после возбуждения уголовных дел в отношении Невзоровых проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее пресс-служба прокуратуры города сообщила о том, что в отношении признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Поводом для возбуждения дел послужили результаты проверки прокуратуры Приморского района, которая выявила, что Невзоровы, признанные по инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга экстремистским объединением, на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html

санкт-петербург

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), александр невзоров*