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Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты - РИА Новости, 21.05.2025
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12:43 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/neplatelschiki-2018231547.html
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты - РИА Новости, 21.05.2025
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:43:00+03:00
2025-05-21T12:43:00+03:00
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук. "Далее (предлагается запретить – ред.) – брать кредиты и займы за исключением тех целевых кредитов, которые будут непосредственно направлены на погашение задолженности", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html
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экономика, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Экономика, Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты

Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов брать кредиты и займы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук.
"Далее (предлагается запретить – ред.) – брать кредиты и займы за исключением тех целевых кредитов, которые будут непосредственно направлены на погашение задолженности", - сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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