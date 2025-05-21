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Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты - РИА Новости, 21.05.2025
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:43:00+03:00
2025-05-21T12:43:00+03:00
2025-05-21T12:43:00+03:00
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается запретить брать кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности, заявил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук. "Далее (предлагается запретить – ред.) – брать кредиты и займы за исключением тех целевых кредитов, которые будут непосредственно направлены на погашение задолженности", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Экономика, Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов брать кредиты и займы