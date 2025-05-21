https://ria.ru/20250521/neft-2018247346.html

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет хватит нефти в России

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет хватит нефти в России - РИА Новости, 21.05.2025

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет хватит нефти в России

Лишь 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть - трудноизвлекаемые, а всего запасов при текущей добыче хватит на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:54:00+03:00

2025-05-21T13:54:00+03:00

2025-05-21T14:02:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

александр козлов (глава минприроды)

александр дюков

александр новак

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лишь 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть - трудноизвлекаемые, а всего запасов при текущей добыче хватит на 26 лет, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. По словам Козлова, в России сейчас 31 миллиард тонн запасов нефти и 95 миллиардов тонн ее ресурсов. Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки – как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы. "Из 31 миллиарда тонн запасов рентабельных – 13 миллиардов тонн. При текущей добыче (516 миллионов тонн в год - ред.) их хватит на 26 лет. Из этих запасов значительная часть – это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной", - рассказал Козлов в ходе правительственного часа в Госдуме. Добыча нефти с конденсатом в России по итогам 2024 года составила 516,1 миллиона тонн. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году добыча снизится на символические 0,02% - до 516 миллионов тонн. В 2026 году она подрастет до 525,2 миллиона, в 2027 году - до 532,6 миллиона, а в 2028 году - до 540 миллионов тонн. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков неоднократно заявлял, что для дальнейшего вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти необходима донастройка налогового режима. По его словам, к 2030 году уже более половины новой добычи нефти в России будет приходиться на трудноизвлекаемые запасы. Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак в мае поддержал донастройку налоговой системы для стимулирования разработки трудноизвлекаемой нефти, это сделает рентабельными инвестиции в запасы и технологии. Глава Минприроды на правчасе отметил, что на недавнем совещании в правительстве Минприроды, Минэнерго и нефтяники сошлись на необходимости налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти. "Буквально недавно состоялось совещание у (премьер-министра РФ - ред.) Михаила Владимировича Мишустина, выступали наши коллеги, руководители крупных предприятий, Минэнерго. Все поддержали, что эту работу надо продолжать и поддержать трудноизвлекаемые ресурсы с точки зрения в том числе налоговых льгот", - сказал Козлов.

https://ria.ru/20250520/neft-2017917573.html

https://sn.ria.ru/20250318/neft-2005480399.html

https://ria.ru/20250309/skvazhina-2003451677.html

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Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр козлов (глава минприроды), александр дюков, александр новак, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф