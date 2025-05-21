https://ria.ru/20250521/naemniki-2018270953.html

Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России

Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России - РИА Новости, 21.05.2025

Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России

Свыше 900 лиц привлечены к ответственности в качестве обвиняемых за наемничество, 97 иностранных наемников осуждены по 127 уголовным делам, сообщил председатель РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:30:00+03:00

2025-05-21T15:30:00+03:00

2025-05-21T21:01:00+03:00

россия

происшествия

петербургский юридический форум — 2025

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Свыше 900 лиц привлечены к ответственности в качестве обвиняемых за наемничество, 97 иностранных наемников осуждены по 127 уголовным делам, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Подводя итоги теме наемников сообщим, что 902 лица (привлечены в качестве обвиняемых – ред.), завершено 127 уголовных дел по наемничеству, по результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесены обвинительные заключения", - сказал Бастрыкин, выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Петербурге.Он также рассказал, что у следствия есть данные о свыше 3,3 тысячи наемниках из более 70 стран, при этом наибольшее количество наемников в составе ВСУ - из Грузии, Великобритании, Америки и Канады.Международный молодежный юридический форум проходит на полях ПМЮФ-2025.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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Ольга Фомченкова

россия, происшествия, петербургский юридический форум — 2025, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург