https://ria.ru/20250521/naemniki-2018270953.html
Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России
Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России - РИА Новости, 21.05.2025
Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России
Свыше 900 лиц привлечены к ответственности в качестве обвиняемых за наемничество, 97 иностранных наемников осуждены по 127 уголовным делам, сообщил председатель РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:30:00+03:00
2025-05-21T15:30:00+03:00
2025-05-21T21:01:00+03:00
россия
происшествия
петербургский юридический форум — 2025
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Свыше 900 лиц привлечены к ответственности в качестве обвиняемых за наемничество, 97 иностранных наемников осуждены по 127 уголовным делам, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Подводя итоги теме наемников сообщим, что 902 лица (привлечены в качестве обвиняемых – ред.), завершено 127 уголовных дел по наемничеству, по результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесены обвинительные заключения", - сказал Бастрыкин, выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Петербурге.Он также рассказал, что у следствия есть данные о свыше 3,3 тысячи наемниках из более 70 стран, при этом наибольшее количество наемников в составе ВСУ - из Грузии, Великобритании, Америки и Канады.Международный молодежный юридический форум проходит на полях ПМЮФ-2025.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, происшествия, петербургский юридический форум — 2025, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург
Россия, Происшествия, Петербургский юридический форум — 2025, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург
Бастрыкин назвал число наемников, осужденных в России
Бастрыкин: 902 человека привлекли к ответственности за наемничество, 97 осуждены