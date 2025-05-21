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Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах - РИА Новости, 21.05.2025
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17:34 21.05.2025 (обновлено: 17:35 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/moldaviya-2018302999.html
Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах
Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах - РИА Новости, 21.05.2025
Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах
Оппозиционная молдавская Партия социалистов хочет пригласить основателя Telegram Павла Дурова в Молдавию, чтобы он рассказал о вмешательстве западных стран,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:34:00+03:00
2025-05-21T17:35:00+03:00
в мире
молдавия
павел дуров
майя санду
александр стояногло
президентские выборы в молдавии
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов хочет пригласить основателя Telegram Павла Дурова в Молдавию, чтобы он рассказал о вмешательстве западных стран, которое позволило фальсифицировать президентские выборы в республике, сообщила в среду пресс-служба политформирования. Ранее в среду экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать Дурова в рамках обжалования результатов недавних президентских выборов. Во вторник Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс. В воскресенье Дуров сообщил, что к нему обратились от "западноевропейского правительства" с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". "Павел Дуров, основатель Telegram, знает важные детали о вмешательстве иностранных структур в выборы в Республике Молдова, включая кампании по президентским выборам 2020 и 2024 годов. Он сам признал, что французские спецслужбы проявляли особый интерес к политическим и избирательным процессам в нашей стране. В связи с этими публичными заявлениями мы пригласим его сразу после парламентских выборов осени этого года в Кишинёв, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии. На основании показаний Дурова и других доказательств, социалисты намерены потребовать аннулирования президентских выборов в Молдавии 2024 года. "Майя Санду была избрана президентом не в Молдавии, а в западных посольствах, где работала пропаганда ставленников Сороса и имели место серьезные манипуляции и злоупотребления при подсчёте голосов. Доверие к демократии должно быть восстановлено", - отмечают представители Соцпартии. По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017411892.html
https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017630126.html
https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017871433.html
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в мире, молдавия, павел дуров, майя санду, александр стояногло, президентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Павел Дуров, Майя Санду, Александр Стояногло, Президентские выборы в Молдавии
Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах

Социалисты в Молдавии пригласят Дурова для показаний о вмешательстве в выборы

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов хочет пригласить основателя Telegram Павла Дурова в Молдавию, чтобы он рассказал о вмешательстве западных стран, которое позволило фальсифицировать президентские выборы в республике, сообщила в среду пресс-служба политформирования.
Ранее в среду экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать Дурова в рамках обжалования результатов недавних президентских выборов. Во вторник Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс. В воскресенье Дуров сообщил, что к нему обратились от "западноевропейского правительства" с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
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16 мая, 16:24
"Павел Дуров, основатель Telegram, знает важные детали о вмешательстве иностранных структур в выборы в Республике Молдова, включая кампании по президентским выборам 2020 и 2024 годов. Он сам признал, что французские спецслужбы проявляли особый интерес к политическим и избирательным процессам в нашей стране. В связи с этими публичными заявлениями мы пригласим его сразу после парламентских выборов осени этого года в Кишинёв, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии.
На основании показаний Дурова и других доказательств, социалисты намерены потребовать аннулирования президентских выборов в Молдавии 2024 года.
"Майя Санду была избрана президентом не в Молдавии, а в западных посольствах, где работала пропаганда ставленников Сороса и имели место серьезные манипуляции и злоупотребления при подсчёте голосов. Доверие к демократии должно быть восстановлено", - отмечают представители Соцпартии.
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По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 08:00
 
В миреМолдавияПавел ДуровМайя СандуАлександр СтояноглоПрезидентские выборы в Молдавии
 
 
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