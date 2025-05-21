https://ria.ru/20250521/moldaviya-2018302999.html

Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах

Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах - РИА Новости, 21.05.2025

Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах

Оппозиционная молдавская Партия социалистов хочет пригласить основателя Telegram Павла Дурова в Молдавию, чтобы он рассказал о вмешательстве западных стран,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:34:00+03:00

2025-05-21T17:34:00+03:00

2025-05-21T17:35:00+03:00

в мире

молдавия

павел дуров

майя санду

александр стояногло

президентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767608_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d1c3f9aa9afb65cda7d1c318f4e7dfa6.jpg

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов хочет пригласить основателя Telegram Павла Дурова в Молдавию, чтобы он рассказал о вмешательстве западных стран, которое позволило фальсифицировать президентские выборы в республике, сообщила в среду пресс-служба политформирования. Ранее в среду экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать Дурова в рамках обжалования результатов недавних президентских выборов. Во вторник Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс. В воскресенье Дуров сообщил, что к нему обратились от "западноевропейского правительства" с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". "Павел Дуров, основатель Telegram, знает важные детали о вмешательстве иностранных структур в выборы в Республике Молдова, включая кампании по президентским выборам 2020 и 2024 годов. Он сам признал, что французские спецслужбы проявляли особый интерес к политическим и избирательным процессам в нашей стране. В связи с этими публичными заявлениями мы пригласим его сразу после парламентских выборов осени этого года в Кишинёв, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии. На основании показаний Дурова и других доказательств, социалисты намерены потребовать аннулирования президентских выборов в Молдавии 2024 года. "Майя Санду была избрана президентом не в Молдавии, а в западных посольствах, где работала пропаганда ставленников Сороса и имели место серьезные манипуляции и злоупотребления при подсчёте голосов. Доверие к демократии должно быть восстановлено", - отмечают представители Соцпартии. По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017411892.html

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017630126.html

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017871433.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, павел дуров, майя санду, александр стояногло, президентские выборы в молдавии