https://ria.ru/20250521/minjust-2018227733.html
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов - РИА Новости, 21.05.2025
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов
Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:29:00+03:00
2025-05-21T12:29:00+03:00
2025-05-21T12:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук."Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ.Забарчук добавил, что должникам по алиментам предлагается запретить поступать на госслужбу в России."Третье предложение - запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу", - сказал он на полях ПМЮФ.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов
Неплательщикам алиментов могут запретить путешествовать с повышенным комфортом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
«
"Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ.
Забарчук добавил, что должникам по алиментам предлагается запретить поступать на госслужбу в России.
"Третье предложение - запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу", - сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.