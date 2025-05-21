https://ria.ru/20250521/minjust-2018227733.html

Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов

Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов - РИА Новости, 21.05.2025

Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов

Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:29:00+03:00

2025-05-21T12:29:00+03:00

2025-05-21T12:38:00+03:00

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук."Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ.Забарчук добавил, что должникам по алиментам предлагается запретить поступать на госслужбу в России."Третье предложение - запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу", - сказал он на полях ПМЮФ.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия