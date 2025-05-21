Рейтинг@Mail.ru
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 21.05.2025 (обновлено: 12:38 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/minjust-2018227733.html
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов - РИА Новости, 21.05.2025
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов
Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:29:00+03:00
2025-05-21T12:38:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук."Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ.Забарчук добавил, что должникам по алиментам предлагается запретить поступать на госслужбу в России."Третье предложение - запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу", - сказал он на полях ПМЮФ.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/reestr-2018000427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минюст предложил меры против неплательщиков алиментов

Неплательщикам алиментов могут запретить путешествовать с повышенным комфортом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным должникам по алиментам предлагается запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд, заявил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
«
"Мы приготовили некие предложения... Запрет на приобретение билетов повышенной комфортности на воздушный или железнодорожный транспорт", - сказал он на полях ПМЮФ.
Забарчук добавил, что должникам по алиментам предлагается запретить поступать на госслужбу в России.
"Третье предложение - запрет злостным должникам по алиментам поступать на государственную и муниципальную службу", - сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году
20 мая, 10:16
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала