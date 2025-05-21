https://ria.ru/20250521/medrazrabotki--2018303607.html

Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате

Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате - РИА Новости, 21.05.2025

Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате

Масштабная коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), развернулась на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:36:00+03:00

2025-05-21T17:36:00+03:00

2025-05-21T17:36:00+03:00

экономика

алма-ата

центральная азия

казахстан

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Масштабная коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), развернулась на международной выставке здравоохранения KIHE-2025 в Алма-Ате с 21 по 23 мая в выставочном центре "Атакент", сообщает центр."В мероприятии принимают участие 27 ведущих российских компаний из 16 регионов страны, демонстрирующих передовые отечественные разработки в области медицинского оборудования (хирургического, кардиологического, диагностического), ортопедической и реабилитационной продукции, БАДов и фармацевтики, а также лабораторного оснащения", - говорится в сообщении.РЭЦ обеспечивает всестороннее сопровождение участников, включая целевой поиск потенциальных партнеров и поддержку на всех этапах участия в выставке. В рамках насыщенной деловой программы, организованной РЭЦ, запланировано проведение более 300 деловых встреч с потенциальными контрагентами из стран Центральной Азии. Кроме того, эксперты РЭЦ проведут консультации в области регистрации медицинских изделий и препаратов в Казахстане.Казахстанский рынок является одним из приоритетных для российских экспортеров медицинского оборудования. Страна демонстрирует растущий спрос на современные медицинские технологии и оборудование, что создает хорошие перспективы для развития сотрудничества между российскими и казахстанскими компаниями.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 годы, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". В частности, уже открыта регистрация на KIHE-2026.Казахстанская международная выставка "Здравоохранение" - KIHE уже 30 лет является самой крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и Казахстане. Ежегодно она объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.В выставке принимают участие производители и поставщики медицинского оборудования, аппаратов, расходных материалов для клиник и лабораторий, медицинских изделий различного назначения, оборудования для производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов и др. Параллельно с выставкой проходят международные форумы, конференции, круглые столы и мастер-классы с участием представителей государственных органов, бизнесменов, руководителей медицинских учреждений и фармацевтических предприятий.РЭЦ отметил также, что в Астане работает представительство РЭЦ, которое помогает отечественным компаниям активнее выходить на казахстанский рынок и продвигать свои товары и услуги, способствуя укреплению экономических связей между двумя странами.

https://ria.ru/20250521/pobediteli-2018293832.html

https://ria.ru/20250521/biznes-missiya-2018265028.html

https://ria.ru/20250521/rets-2018213193.html

алма-ата

центральная азия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, алма-ата, центральная азия, казахстан, российский экспортный центр (рэц)