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Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате - РИА Новости, 21.05.2025
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17:36 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/medrazrabotki--2018303607.html
Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате
Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате - РИА Новости, 21.05.2025
Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате
Масштабная коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), развернулась на... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:36:00+03:00
2025-05-21T17:36:00+03:00
экономика
алма-ата
центральная азия
казахстан
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Масштабная коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), развернулась на международной выставке здравоохранения KIHE-2025 в Алма-Ате с 21 по 23 мая в выставочном центре "Атакент", сообщает центр."В мероприятии принимают участие 27 ведущих российских компаний из 16 регионов страны, демонстрирующих передовые отечественные разработки в области медицинского оборудования (хирургического, кардиологического, диагностического), ортопедической и реабилитационной продукции, БАДов и фармацевтики, а также лабораторного оснащения", - говорится в сообщении.РЭЦ обеспечивает всестороннее сопровождение участников, включая целевой поиск потенциальных партнеров и поддержку на всех этапах участия в выставке. В рамках насыщенной деловой программы, организованной РЭЦ, запланировано проведение более 300 деловых встреч с потенциальными контрагентами из стран Центральной Азии. Кроме того, эксперты РЭЦ проведут консультации в области регистрации медицинских изделий и препаратов в Казахстане.Казахстанский рынок является одним из приоритетных для российских экспортеров медицинского оборудования. Страна демонстрирует растущий спрос на современные медицинские технологии и оборудование, что создает хорошие перспективы для развития сотрудничества между российскими и казахстанскими компаниями.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 годы, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". В частности, уже открыта регистрация на KIHE-2026.Казахстанская международная выставка "Здравоохранение" - KIHE уже 30 лет является самой крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и Казахстане. Ежегодно она объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.В выставке принимают участие производители и поставщики медицинского оборудования, аппаратов, расходных материалов для клиник и лабораторий, медицинских изделий различного назначения, оборудования для производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов и др. Параллельно с выставкой проходят международные форумы, конференции, круглые столы и мастер-классы с участием представителей государственных органов, бизнесменов, руководителей медицинских учреждений и фармацевтических предприятий.РЭЦ отметил также, что в Астане работает представительство РЭЦ, которое помогает отечественным компаниям активнее выходить на казахстанский рынок и продвигать свои товары и услуги, способствуя укреплению экономических связей между двумя странами.
https://ria.ru/20250521/pobediteli-2018293832.html
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алма-ата
центральная азия
казахстан
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экономика, алма-ата, центральная азия, казахстан, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Алма-Ата, Центральная Азия, Казахстан, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Российские компании представляют медразработки на выставке в Алма-Ате

Российские компании представляют передовые медразработки на выставке в Алма-Ате

© Фото : пресс-служба РЭЦРоссийские компании представляют передовые медицинские разработки на выставке в Алма-Ате
Российские компании представляют передовые медицинские разработки на выставке в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Российские компании представляют передовые медицинские разработки на выставке в Алма-Ате
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Масштабная коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), развернулась на международной выставке здравоохранения KIHE-2025 в Алма-Ате с 21 по 23 мая в выставочном центре "Атакент", сообщает центр.
"В мероприятии принимают участие 27 ведущих российских компаний из 16 регионов страны, демонстрирующих передовые отечественные разработки в области медицинского оборудования (хирургического, кардиологического, диагностического), ортопедической и реабилитационной продукции, БАДов и фармацевтики, а также лабораторного оснащения", - говорится в сообщении.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Выбраны победители переговорных поединков Школы экспорта РЭЦ и ВАВТ
Вчера, 17:07
РЭЦ обеспечивает всестороннее сопровождение участников, включая целевой поиск потенциальных партнеров и поддержку на всех этапах участия в выставке. В рамках насыщенной деловой программы, организованной РЭЦ, запланировано проведение более 300 деловых встреч с потенциальными контрагентами из стран Центральной Азии. Кроме того, эксперты РЭЦ проведут консультации в области регистрации медицинских изделий и препаратов в Казахстане.
Казахстанский рынок является одним из приоритетных для российских экспортеров медицинского оборудования. Страна демонстрирует растущий спрос на современные медицинские технологии и оборудование, что создает хорошие перспективы для развития сотрудничества между российскими и казахстанскими компаниями.
График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 годы, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". В частности, уже открыта регистрация на KIHE-2026.
Байеры из Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Байеры Вьетнама, Индонезии и Монголии приехали с бизнес-миссией в Петербург
Вчера, 15:06
Казахстанская международная выставка "Здравоохранение" - KIHE уже 30 лет является самой крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и Казахстане. Ежегодно она объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.
В выставке принимают участие производители и поставщики медицинского оборудования, аппаратов, расходных материалов для клиник и лабораторий, медицинских изделий различного назначения, оборудования для производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов и др. Параллельно с выставкой проходят международные форумы, конференции, круглые столы и мастер-классы с участием представителей государственных органов, бизнесменов, руководителей медицинских учреждений и фармацевтических предприятий.
РЭЦ отметил также, что в Астане работает представительство РЭЦ, которое помогает отечественным компаниям активнее выходить на казахстанский рынок и продвигать свои товары и услуги, способствуя укреплению экономических связей между двумя странами.
Российские экспортеры при поддержке РЭЦ впервые приняли участие в выставке Saudi Food Show - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Российские экспортеры при поддержке РЭЦ приняли участие в Saudi Food Show
Вчера, 11:30
 
ЭкономикаАлма-АтаЦентральная АзияКазахстанРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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