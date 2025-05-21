Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине
Матвиенко заявила, что верит в искренность намерений Трампа по миру на Украине
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА Новости оценила искренность намерений президента США Дональда Трампа по продвижению мирных инициатив по Украине и напомнила, что Россия занимает последовательную позицию и искренне заинтересована в мирном урегулировании.
Она добавила, что на этом фоне вопиющим диссонансом выглядят заявления и действия европейских "друзей" Владимира Зеленского.
"Они с упорством, достойным лучшего применения, кричат о необходимости 30-дневного перемирия и в то же самое время утверждают, что продолжат поставлять Украине смертоносное оружие. Чтобы и дальше использовать её для борьбы с Россией. Любому здравомыслящему человеку понятно, что здесь речь идёт не о перемирии, а о перевооружении", - отметила она.
Матвиенко назвала призывы европейцев "циничными спекуляциями".
"Их настоящий план очевиден – помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. И в том числе по этой причине европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - добавила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации при этом отметила, что Россия занимает последовательную позицию.
"Что касается нас, то, как вы знаете, Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса", - сказала Матвиенко.
Она напомнила, что позицию РФ еще подтвердил президент Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий.
"Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - заключила Матвиенко.