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Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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18:23 21.05.2025 (обновлено: 18:25 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/matvienko-2018323423.html
Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине
Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА Новости оценила искренность намерений президента США Дональда Трампа по продвижению мирных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:23:00+03:00
2025-05-21T18:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА Новости оценила искренность намерений президента США Дональда Трампа по продвижению мирных инициатив по Украине и напомнила, что Россия занимает последовательную позицию и искренне заинтересована в мирном урегулировании. "Лично я верю, что он искренен, когда говорит, что хочет прекращения боевых действий. Трамп действительно пытается запустить процесс, который мог бы привести к мирному урегулированию", - отметила Матвиенко. Она добавила, что на этом фоне вопиющим диссонансом выглядят заявления и действия европейских "друзей" Владимира Зеленского. "Они с упорством, достойным лучшего применения, кричат о необходимости 30-дневного перемирия и в то же самое время утверждают, что продолжат поставлять Украине смертоносное оружие. Чтобы и дальше использовать её для борьбы с Россией. Любому здравомыслящему человеку понятно, что здесь речь идёт не о перемирии, а о перевооружении", - отметила она. Матвиенко назвала призывы европейцев "циничными спекуляциями". "Их настоящий план очевиден – помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. И в том числе по этой причине европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - добавила Матвиенко. Председатель Совета Федерации при этом отметила, что Россия занимает последовательную позицию. "Что касается нас, то, как вы знаете, Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса", - сказала Матвиенко. Она напомнила, что позицию РФ еще подтвердил президент Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. "Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20250521/razgovor-2018282628.html
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украина, россия, сша, валентина матвиенко, дональд трамп, совет федерации рф, в мире
Украина, Россия, США, Валентина Матвиенко, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине

Матвиенко заявила, что верит в искренность намерений Трампа по миру на Украине

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА Новости оценила искренность намерений президента США Дональда Трампа по продвижению мирных инициатив по Украине и напомнила, что Россия занимает последовательную позицию и искренне заинтересована в мирном урегулировании.
"Лично я верю, что он искренен, когда говорит, что хочет прекращения боевых действий. Трамп действительно пытается запустить процесс, который мог бы привести к мирному урегулированию", - отметила Матвиенко.
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Она добавила, что на этом фоне вопиющим диссонансом выглядят заявления и действия европейских "друзей" Владимира Зеленского.
"Они с упорством, достойным лучшего применения, кричат о необходимости 30-дневного перемирия и в то же самое время утверждают, что продолжат поставлять Украине смертоносное оружие. Чтобы и дальше использовать её для борьбы с Россией. Любому здравомыслящему человеку понятно, что здесь речь идёт не о перемирии, а о перевооружении", - отметила она.
Матвиенко назвала призывы европейцев "циничными спекуляциями".
"Их настоящий план очевиден – помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. И в том числе по этой причине европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - добавила Матвиенко.
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Председатель Совета Федерации при этом отметила, что Россия занимает последовательную позицию.
"Что касается нас, то, как вы знаете, Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса", - сказала Матвиенко.
Она напомнила, что позицию РФ еще подтвердил президент Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий.
"Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - заключила Матвиенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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