https://ria.ru/20250521/matvienko-2018323423.html

Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине

Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине - РИА Новости, 21.05.2025

Матвиенко оценила намерения Трампа по мирным инициативам на Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА Новости оценила искренность намерений президента США Дональда Трампа по продвижению мирных... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:23:00+03:00

2025-05-21T18:23:00+03:00

2025-05-21T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с РИА Новости оценила искренность намерений президента США Дональда Трампа по продвижению мирных инициатив по Украине и напомнила, что Россия занимает последовательную позицию и искренне заинтересована в мирном урегулировании. "Лично я верю, что он искренен, когда говорит, что хочет прекращения боевых действий. Трамп действительно пытается запустить процесс, который мог бы привести к мирному урегулированию", - отметила Матвиенко. Она добавила, что на этом фоне вопиющим диссонансом выглядят заявления и действия европейских "друзей" Владимира Зеленского. "Они с упорством, достойным лучшего применения, кричат о необходимости 30-дневного перемирия и в то же самое время утверждают, что продолжат поставлять Украине смертоносное оружие. Чтобы и дальше использовать её для борьбы с Россией. Любому здравомыслящему человеку понятно, что здесь речь идёт не о перемирии, а о перевооружении", - отметила она. Матвиенко назвала призывы европейцев "циничными спекуляциями". "Их настоящий план очевиден – помешать запуску любого реального мирного переговорного процесса по Украине. И в том числе по этой причине европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - добавила Матвиенко. Председатель Совета Федерации при этом отметила, что Россия занимает последовательную позицию. "Что касается нас, то, как вы знаете, Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса", - сказала Матвиенко. Она напомнила, что позицию РФ еще подтвердил президент Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. "Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250521/razgovor-2018282628.html

https://ria.ru/20250521/razgovor-2018310040.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

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украина, россия, сша, валентина матвиенко, дональд трамп, совет федерации рф, в мире