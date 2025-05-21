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Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/matvienko-2018313570.html
Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко
Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.05.2025
Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко
Россия готова эффективно и конструктивно работать для достижения мира на Украине, при котором не будет угрозы безопасности РФ, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:01:00+03:00
2025-05-21T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
валентина матвиенко
владимир путин
владимир мединский
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова эффективно и конструктивно работать для достижения мира на Украине, при котором не будет угрозы безопасности РФ, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - сказала Матвиенко. Председатель Совфеда отметила, что Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса, это последовательная позиция, которую ещё раз недавно подтвердил президент России Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной
https://ria.ru/20250521/matvienko-2018274915.html
https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018068247.html
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россия, украина, киев, валентина матвиенко, владимир путин, владимир мединский, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Владимир Мединский, Совет Федерации РФ
Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия готова конструктивно работать для достижения мира на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова эффективно и конструктивно работать для достижения мира на Украине, при котором не будет угрозы безопасности РФ, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - сказала Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Евросоюзу сегодня не место в переговорах по Украине, заявила Матвиенко
Вчера, 15:44
Председатель Совфеда отметила, что Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса, это последовательная позиция, которую ещё раз недавно подтвердил президент России Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной
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20 мая, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВалентина МатвиенкоВладимир ПутинВладимир МединскийСовет Федерации РФ
 
 
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