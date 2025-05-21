https://ria.ru/20250521/matvienko-2018313570.html

Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко

Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.05.2025

Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко

Россия готова эффективно и конструктивно работать для достижения мира на Украине, при котором не будет угрозы безопасности РФ, заявила РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:01:00+03:00

2025-05-21T18:01:00+03:00

2025-05-21T18:01:00+03:00

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владимир путин

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совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова эффективно и конструктивно работать для достижения мира на Украине, при котором не будет угрозы безопасности РФ, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - сказала Матвиенко. Председатель Совфеда отметила, что Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса, это последовательная позиция, которую ещё раз недавно подтвердил президент России Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной

https://ria.ru/20250521/matvienko-2018274915.html

https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018068247.html

россия

украина

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россия, украина, киев, валентина матвиенко, владимир путин, владимир мединский, совет федерации рф