Россия готова работать для достижения мира на Украине, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия готова конструктивно работать для достижения мира на Украине
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова эффективно и конструктивно работать для достижения мира на Украине, при котором не будет угрозы безопасности РФ, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы были готовы и сейчас готовы конструктивно, эффективно работать для достижения мира. Но, обращаю внимание, не временного прекращения огня, которое при отсутствии внятного механизма контроля сразу же обязательно будет нарушено Киевом, а настоящего, долгосрочного мира. Мира, при котором никогда больше с территории Украины не будет исходить угроза национальной безопасности России", - сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда отметила, что Россия, как никто другой, искренне заинтересована в мирном урегулировании украинского кризиса, это последовательная позиция, которую ещё раз недавно подтвердил президент России Владимир Путин, предложив прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной