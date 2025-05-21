https://ria.ru/20250521/matvienko-2018274915.html

Евросоюзу сегодня не место в переговорах по Украине, заявила Матвиенко

Евросоюзу сегодня не место в переговорах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.05.2025

Евросоюзу сегодня не место в переговорах по Украине, заявила Матвиенко

Странам Евросоюза сегодня не место за столом любых переговоров по разрешению украинского конфликта, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:44:00+03:00

2025-05-21T15:44:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза сегодня не место за столом любых переговоров по разрешению украинского конфликта, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Европейцам сегодня не место за столом любых переговоров по Украине. Ни между Москвой и Вашингтоном. Ни на прямых российско-украинских переговорах. Им там делать нечего", - сказала Матвиенко.Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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украина, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, евросоюз