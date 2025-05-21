https://ria.ru/20250521/mariupol-2018167584.html

Мэр Мариуполя рассказал о ситуации с общественным транспортом в городе

Мэр Мариуполя рассказал о ситуации с общественным транспортом в городе - РИА Новости, 21.05.2025

Мэр Мариуполя рассказал о ситуации с общественным транспортом в городе

Более 100 единиц общественного транспорта курсируют в Мариуполе, но парк планируется увеличить, так как растет количество жителей, сообщил РИА Новости мэр... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T06:42:00+03:00

2025-05-21T06:42:00+03:00

2025-05-21T06:53:00+03:00

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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Более 100 единиц общественного транспорта курсируют в Мариуполе, но парк планируется увеличить, так как растет количество жителей, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун в интервью к годовщине освобождения Мариуполя. "Нас обслуживает муниципальное предприятие. На линии выходит больше 100 единиц транспорта. Это наше "Мартранс", муниципальное предприятие. Ну и частники выходят. Ну, львиная доля наша, процентов 70-80. Есть у нас и пригород мы обслуживаем, и электротранспорт у нас есть. На сегодня еще хватает такого количества, но, учитывая то, что количество людей растет в городе, парк будет увеличиваться", - сообщил Моргун. По его словам, с 2023 года в городе действует один трамвайный маршрут, открытый при поддержке властей Санкт-Петербурга, который является регионом-шефом Мариуполя. "Есть у нас намерение с Петербургом открыть еще один маршрут, тоже в Ильичевском районе", - добавил глава города. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250521/mariupol-2018165060.html

https://ria.ru/20250520/mariupol-2018019443.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин