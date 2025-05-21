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Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром, заявил мэр - РИА Новости, 21.05.2025
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Туризм
 
02:42 21.05.2025 (обновлено: 02:46 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018154728.html
Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром, заявил мэр
Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром, заявил мэр - РИА Новости, 21.05.2025
Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром, заявил мэр
Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города выразил мнение, что Мариуполь станет туристическим центром, отметив, что при... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:42:00+03:00
2025-05-21T02:46:00+03:00
туризм
россия
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города выразил мнение, что Мариуполь станет туристическим центром, отметив, что при реализации программ развития и строительства гостиничных комплексов к 2030 году турпоток может достичь одного миллиона человек. "До 2030 года мы рассчитываем на миллион (туристов в год - ред.). В случае, если реализуются все те программы, которые мы запланировали. Да, действительно, мы хотим сделать город Мариуполь туристическим. Он расположен на пути в Запорожье, на пути в Донецк, Луганск. Он удобен, у нас порт, у нас есть места для отдыха. Мы сейчас приводим в соответствие городской пляж, левобережный тоже будем приводить в соответствие. Всё требует времени, чтобы создать инфраструктуру по стандартам Российской Федерации. У нас дефицит гостиничных комплексов. Какие были здания, сооружения - они побиты. Кто-то там из частников восстановил, но этого недостаточно для того, чтобы принимать туристов", - сказал Моргун. Он отметил, что в городе много интересных объектов, и туризм может быть не только пляжный, но и религиозный, строительный, познавательный, промышленный. Он отметил, что кроме домов и инфраструктуры восстанавливаются и парки. "У нас восстановлен Приморский парк, парк Ленинского комсомола. Туда же хочет зайти инвестор с серьезными деньгами, более 6 миллиардов рублей, построить "Союзмультфильм", то есть комплекс развлекательный. Екатерининский парк, которые приведен в порядок при поддержке Санкт-Петербурга, парк Победы. Привели в порядок приморскую набережную. Сейчас ищем инвестора для восстановления парка Гурова. С привлечением инвесторов больше будет привлекательности в городе, будет куда пойти", - добавил Моргун. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018152138.html
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, олег моргун, владимир путин, союзмультфильм, туризм
Туризм, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Олег Моргун, Владимир Путин, Союзмультфильм, Туризм
Мариуполь к 2030 году может стать туристическим центром, заявил мэр

Мэр Моргун: к 2030 году турпоток в Мариуполе может достичь миллиона человек

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкНовые жилые дома в Мариуполе
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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Новые жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Мэр Мариуполя Олег Моргун в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города выразил мнение, что Мариуполь станет туристическим центром, отметив, что при реализации программ развития и строительства гостиничных комплексов к 2030 году турпоток может достичь одного миллиона человек.
"До 2030 года мы рассчитываем на миллион (туристов в год - ред.). В случае, если реализуются все те программы, которые мы запланировали. Да, действительно, мы хотим сделать город Мариуполь туристическим. Он расположен на пути в Запорожье, на пути в Донецк, Луганск. Он удобен, у нас порт, у нас есть места для отдыха. Мы сейчас приводим в соответствие городской пляж, левобережный тоже будем приводить в соответствие. Всё требует времени, чтобы создать инфраструктуру по стандартам Российской Федерации. У нас дефицит гостиничных комплексов. Какие были здания, сооружения - они побиты. Кто-то там из частников восстановил, но этого недостаточно для того, чтобы принимать туристов", - сказал Моргун.
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Он отметил, что в городе много интересных объектов, и туризм может быть не только пляжный, но и религиозный, строительный, познавательный, промышленный. Он отметил, что кроме домов и инфраструктуры восстанавливаются и парки.
"У нас восстановлен Приморский парк, парк Ленинского комсомола. Туда же хочет зайти инвестор с серьезными деньгами, более 6 миллиардов рублей, построить "Союзмультфильм", то есть комплекс развлекательный. Екатерининский парк, которые приведен в порядок при поддержке Санкт-Петербурга, парк Победы. Привели в порядок приморскую набережную. Сейчас ищем инвестора для восстановления парка Гурова. С привлечением инвесторов больше будет привлекательности в городе, будет куда пойти", - добавил Моргун.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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ТуризмРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаОлег МоргунВладимир ПутинСоюзмультфильмТуризм
 
 
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