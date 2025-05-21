https://ria.ru/20250521/makron-2018211200.html

Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона

Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона - РИА Новости, 21.05.2025

Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон переживал, что Румыния после выборов в случае победы экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона может заблокировать помощь... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:20:00+03:00

2025-05-21T11:20:00+03:00

2025-05-21T11:20:00+03:00

в мире

румыния

франция

украина

эммануэль макрон

никушор дан

павел дуров

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон переживал, что Румыния после выборов в случае победы экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона может заблокировать помощь Украине и Молдавии, а также якобы помешать усилиям Европы по перевооружению, заявил избранный президент Румынии Никушор Дан изданию Politico. "Был чрезвычайно дружелюбен со мной, но также и обеспокоен, потому что это не только о Румынии", - сказал Дан. Он отметил, что проводил телефонный разговор с Макроном, при этом сказал ему, что хочет поддерживать интеграцию европейской обороны. "Макрон заявил Дану, что обеспокоен, что Симион может заблокировать помощь Молдавии и Украине и задерживать усилия по перевооружению Европы", - говорится в материале. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. В пятницу Симион обвинил президента Франции в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016988306.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html

румыния

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, франция, украина, эммануэль макрон, никушор дан, павел дуров, politico, telegram, президентские выборы в румынии — 2025