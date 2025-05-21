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Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона
Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона - РИА Новости, 21.05.2025
Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон переживал, что Румыния после выборов в случае победы экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона может заблокировать помощь... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:20:00+03:00
2025-05-21T11:20:00+03:00
2025-05-21T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон переживал, что Румыния после выборов в случае победы экс-кандидата в президенты Джеордже Симиона может заблокировать помощь Украине и Молдавии, а также якобы помешать усилиям Европы по перевооружению, заявил избранный президент Румынии Никушор Дан изданию Politico. "Был чрезвычайно дружелюбен со мной, но также и обеспокоен, потому что это не только о Румынии", - сказал Дан. Он отметил, что проводил телефонный разговор с Макроном, при этом сказал ему, что хочет поддерживать интеграцию европейской обороны. "Макрон заявил Дану, что обеспокоен, что Симион может заблокировать помощь Молдавии и Украине и задерживать усилия по перевооружению Европы", - говорится в материале. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. В пятницу Симион обвинил президента Франции в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
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в мире, румыния, франция, украина, эммануэль макрон, никушор дан, павел дуров, politico, telegram, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Никушор Дан, Павел Дуров, Politico, Telegram, Президентские выборы в Румынии — 2025
Избранный президент Румынии рассказал о страхах Макрона
Дан: Макрон опасался, что Симион может заблокировать помощь Украине и Молдавии