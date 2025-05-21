https://ria.ru/20250521/lavrov-2018347110.html

Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку

Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы содействовать процессу... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T20:53:00+03:00

2025-05-21T20:53:00+03:00

2025-05-21T21:24:00+03:00

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арарат мирзоян

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы содействовать процессу армяно-азербайджанской нормализации, сообщили в МИД РФ.Лавров 20-21 мая посетил Армению с рабочим визитом по приглашению его армянского коллеги."Подписан план межмидовских консультаций на 2025-2026 годы. Министры предметно обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности. Подтверждена готовность России и далее оказывать содействие процессу армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.Двадцатого февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился в Москву с просьбой передать НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь, в регионе разместились российские миротворцы. Армянская сторона потеряла все районы вокруг бывшей НКАО и ряд территорий, входивших в состав автономии в советское время.В 2022 году, после Второй Карабахской войны, Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018312136.html

https://ria.ru/20250521/lavrov-2018292070.html

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в мире, армения, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении