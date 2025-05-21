Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 21.05.2025 (обновлено: 21:24 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018347110.html
Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку
Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы содействовать процессу... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:53:00+03:00
2025-05-21T21:24:00+03:00
в мире
армения
россия
сергей лавров
арарат мирзоян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199802_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1c770099e3d4f40528f33fbe9d796b8d.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы содействовать процессу армяно-азербайджанской нормализации, сообщили в МИД РФ.Лавров 20-21 мая посетил Армению с рабочим визитом по приглашению его армянского коллеги."Подписан план межмидовских консультаций на 2025-2026 годы. Министры предметно обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности. Подтверждена готовность России и далее оказывать содействие процессу армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.Двадцатого февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился в Москву с просьбой передать НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь, в регионе разместились российские миротворцы. Армянская сторона потеряла все районы вокруг бывшей НКАО и ряд территорий, входивших в состав автономии в советское время.В 2022 году, после Второй Карабахской войны, Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018312136.html
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018292070.html
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018325078.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018199802_64:0:1201:853_1920x0_80_0_0_04604ea29fba235172a960b8941d6e05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении
В мире, Армения, Россия, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении
Лавров обсудил с армянским коллегой нормализацию отношений Еревана и Баку

Лавров подтвердил Мирзояну готовность содействовать миру между Ереваном и Баку

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Ереване
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы содействовать процессу армяно-азербайджанской нормализации, сообщили в МИД РФ.
Лавров 20-21 мая посетил Армению с рабочим визитом по приглашению его армянского коллеги.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече в Армении
Вчера, 17:52
"Подписан план межмидовских консультаций на 2025-2026 годы. Министры предметно обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности. Подтверждена готовность России и далее оказывать содействие процессу армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.
Двадцатого февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился в Москву с просьбой передать НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия, заявил Лавров
Вчера, 16:53
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь, в регионе разместились российские миротворцы. Армянская сторона потеряла все районы вокруг бывшей НКАО и ряд территорий, входивших в состав автономии в советское время.
В 2022 году, после Второй Карабахской войны, Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
Вчера, 18:24
 
В миреАрменияРоссияСергей ЛавровАрарат МирзоянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала