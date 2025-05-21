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Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку - РИА Новости, 21.05.2025
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14:11 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/lavrov-2018252752.html
Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку
Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку
Россия и ОДКБ в 2022 году отреагировали должным образом на обострение между Арменией и Азербайджаном, а критике не подвергается только тот, кто ничего не... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:11:00+03:00
2025-05-21T14:11:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ереван
сергей лавров
одкб
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ЕРЕВАН, 21 мая– РИА Новости. Россия и ОДКБ в 2022 году отреагировали должным образом на обострение между Арменией и Азербайджаном, а критике не подвергается только тот, кто ничего не делает, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Реакция, которая отвечала нашим обязательствам перед Арменией в рамках Организации договора коллективной безопасности, в частности, эта реакция последовала незамедлительно", - сказал Лавров. Он напомнил, что передовая группа ОДКБ выдвинулась в Армению вместе с генсеком объединения, представила доклад с предложениями об отправке наблюдателей ОДКБ для стабилизации обстановки. "И в итоге мы достигли консенсуса по всему тексту. И текст был представлен на утро на рассмотрение глав государства и правительств. Но вот в той ситуации уже согласованный текст по разным причинам армянская сторона предложила отложить", - уточнил министр. В итоге позднее, в ноябре 2022 года, было объявлено про миссию Евросоюза в Армении, и в том числе было объявлено, что принадлежность Нагорного Карабаха будет решаться на основе Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которой регион является частью Азербайджана. "Я не оспариваю возможность наших армянских друзей высказывать критику в отношении той позиции, которую кто-то занял в тот период. Но вот я ответил, что мы делали. А для большего, более глубокого понимания ситуации, конечно, вспомню о не одном десятилетии переговоров, которые с участием предыдущих администраций в Ереване велись, и несколько раз казалось, что мы уже достигли договоренностей, но потом эти договоренности рассыпались. Так что критиковать можно, но не критикуют того, кто ничего не делает", - заключил глава российского МИД. Осенью 2022 года на границе Армении и Азербайджана периодически случались перестрелки, серьезное обострение произошло в середине сентября. В Ереване тогда заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
https://ria.ru/20250521/rossija-2018242906.html
https://ria.ru/20250331/armeniya-2008466526.html
https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, сергей лавров, одкб
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Сергей Лавров, ОДКБ
Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку

Лавров: Россия и ОДКБ отреагировали на обострение между Арменией и Азербайджаном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая– РИА Новости. Россия и ОДКБ в 2022 году отреагировали должным образом на обострение между Арменией и Азербайджаном, а критике не подвергается только тот, кто ничего не делает, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Реакция, которая отвечала нашим обязательствам перед Арменией в рамках Организации договора коллективной безопасности, в частности, эта реакция последовала незамедлительно", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Вчера, 13:28
Он напомнил, что передовая группа ОДКБ выдвинулась в Армению вместе с генсеком объединения, представила доклад с предложениями об отправке наблюдателей ОДКБ для стабилизации обстановки.
"И в итоге мы достигли консенсуса по всему тексту. И текст был представлен на утро на рассмотрение глав государства и правительств. Но вот в той ситуации уже согласованный текст по разным причинам армянская сторона предложила отложить", - уточнил министр.
В итоге позднее, в ноябре 2022 года, было объявлено про миссию Евросоюза в Армении, и в том числе было объявлено, что принадлежность Нагорного Карабаха будет решаться на основе Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которой регион является частью Азербайджана.
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"Я не оспариваю возможность наших армянских друзей высказывать критику в отношении той позиции, которую кто-то занял в тот период. Но вот я ответил, что мы делали. А для большего, более глубокого понимания ситуации, конечно, вспомню о не одном десятилетии переговоров, которые с участием предыдущих администраций в Ереване велись, и несколько раз казалось, что мы уже достигли договоренностей, но потом эти договоренности рассыпались. Так что критиковать можно, но не критикуют того, кто ничего не делает", - заключил глава российского МИД.
Осенью 2022 года на границе Армении и Азербайджана периодически случались перестрелки, серьезное обострение произошло в середине сентября. В Ереване тогда заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
МИД России - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россия надеется на лучшее в ситуации с Арменией и ОДКБ, заявили в МИД
7 марта, 08:10
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванСергей ЛавровОДКБ
 
 
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