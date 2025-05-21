https://ria.ru/20250521/lavrov-2018252752.html

Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку

Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров оценил реакцию ОДКБ на обострение отношений между Ереваном и Баку

Россия и ОДКБ в 2022 году отреагировали должным образом на обострение между Арменией и Азербайджаном, а критике не подвергается только тот, кто ничего не... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:11:00+03:00

2025-05-21T14:11:00+03:00

2025-05-21T14:11:00+03:00

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ЕРЕВАН, 21 мая– РИА Новости. Россия и ОДКБ в 2022 году отреагировали должным образом на обострение между Арменией и Азербайджаном, а критике не подвергается только тот, кто ничего не делает, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Реакция, которая отвечала нашим обязательствам перед Арменией в рамках Организации договора коллективной безопасности, в частности, эта реакция последовала незамедлительно", - сказал Лавров. Он напомнил, что передовая группа ОДКБ выдвинулась в Армению вместе с генсеком объединения, представила доклад с предложениями об отправке наблюдателей ОДКБ для стабилизации обстановки. "И в итоге мы достигли консенсуса по всему тексту. И текст был представлен на утро на рассмотрение глав государства и правительств. Но вот в той ситуации уже согласованный текст по разным причинам армянская сторона предложила отложить", - уточнил министр. В итоге позднее, в ноябре 2022 года, было объявлено про миссию Евросоюза в Армении, и в том числе было объявлено, что принадлежность Нагорного Карабаха будет решаться на основе Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которой регион является частью Азербайджана. "Я не оспариваю возможность наших армянских друзей высказывать критику в отношении той позиции, которую кто-то занял в тот период. Но вот я ответил, что мы делали. А для большего, более глубокого понимания ситуации, конечно, вспомню о не одном десятилетии переговоров, которые с участием предыдущих администраций в Ереване велись, и несколько раз казалось, что мы уже достигли договоренностей, но потом эти договоренности рассыпались. Так что критиковать можно, но не критикуют того, кто ничего не делает", - заключил глава российского МИД. Осенью 2022 года на границе Армении и Азербайджана периодически случались перестрелки, серьезное обострение произошло в середине сентября. В Ереване тогда заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20250521/rossija-2018242906.html

https://ria.ru/20250331/armeniya-2008466526.html

https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html

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в мире, армения, азербайджан, ереван, сергей лавров, одкб