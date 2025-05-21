Швыдкой оценил перспективы восстановления культурных связей с США
Швыдкой допустил развитие культурных связей между Россией и США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости допустил возможность развития культурных связей с США на фоне обсуждения экономического сотрудничества между странами в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
В понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, который, по словам российского лидера, длился более двух часов. По итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении.
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"Как только начинается экономическое сотрудничество, как правило, оживляется и культурное, потому что эти две сферы международного сотрудничества всегда сопутствуют друг к другу. Понятно, что я бы с известной долей осторожности делал какие-то выводы, но если говорить о том, что возможно развитие экономических отношений, то, естественно, рядом с ними будут развиваться и культурные связи", - сказал Швыдкой.
Он напомнил, что в ходе предыдущего телефонного разговора лидеры РФ и США затронули тему спорта. Пресс-служба Кремля 18 марта сообщила, что Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
"После первого разговора двух президентов сразу появилась идея хоккейного матча, а там, где спорт, там и культура", - заключил Швыдкой.
Пресс-служба Кремля 18 марта сообщала, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Глава КХЛ Алексей Морозов позднее заявил, что лига готова организовать все необходимые мероприятия.