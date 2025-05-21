https://ria.ru/20250521/kuba-2018312311.html
Глава МВД Кубы придет в Москву на встречу по безопасности
Глава МВД Кубы придет в Москву на встречу по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
Глава МВД Кубы придет в Москву на встречу по безопасности
Министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас возглавит делегацию страны на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:53:00+03:00
2025-05-21T17:53:00+03:00
2025-05-21T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас возглавит делегацию страны на предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Он (министр внутренних дел Кубы - ред.) возглавит делегацию. Насколько я понимаю, у него будут встречи в рамках своего визита, но пока не ясно с кем", - сказал в беседе с агентством. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
https://ria.ru/20250510/kuba-2016156340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, куба, россия, сергей шойгу, в мире
Москва, Куба, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Глава МВД Кубы придет в Москву на встречу по безопасности
Глава МВД Кубы Касас возглавит делегацию на встрече по безопасности в Москве