"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари
© Getty Images / ArtistGNDphotographyУличный художник рисует граффити
© Getty Images / ArtistGNDphotography
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Четыре новых словаря, фиксирующие нормы современного русского литературного языка, утверждены в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на презентации словарей, которая состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Русский язык является нашим государственным языком, а основа русского языка — это наши утвержденные словари — орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов. Это то, как фактически пишутся и произносятся русские слова, их значение", — отметил министр, подчеркнув, что это очень важно для юридической практики, системы образования, преподавания русского языка и литературы, СМИ.
Говоря о том, как меняется русский язык, Кравцов привел три конкретных примера из утвержденных словарей. В орфографическом словаре зафиксировано только дефисное написание сложного слова "видео-конференц-связь", хотя ранее встречался слитный вариант написания. Кроме того, в орфографическом словаре зафиксировано слово "заем" и его формы, что исключает употребление слова "займ".
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"Интересный пример из орфоэпического словаря: впервые зафиксировано произношение слова "граффИти" (как единственное правильное. — Прим. ред.). "ГрАффити — уже неправильно", — добавил министр.
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев обратил внимание на государственное регулирование норм русского языка.
"Представьте ситуацию, что в законе говорится о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а самих правил нет. На нормативном уровне они не утверждены. Это нереально. Применительно к государственному русскому языку так и было: с 2005 года закон о государственном языке говорил о необходимости соблюдения норм, но эти нормы не были утверждены", — отметил он.
В настоящее время, по словам разработчика, утвержденные словари "стоят на платформе правительства РФ" и доступны всем гражданам. Как утверждает Кропачев, у словарей нет авторских прав. "Это дает возможность использовать словари без согласия авторского коллектива, менять их и совершенствовать", — пояснил ректор.
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов, который стал одним из разработчиков орфоэпического словаря, сообщил, что он создан не на пустом месте: в основу легли Большой орфоэпический словарь и рекомендации Большого словаря ударений русского языка.
По его словам, словарь ориентирован на использование русского языка в качестве государственного. В него включены только стилистически нейтральная лексика и слова письменной речи, вся остальная лексика осталась за пределами.
Словарь состоит из двух основных зон — зоны ударения и зоны произношения. "В зону ударений мы включали те слова, которые традиционно вызывают затруднения (например, твОрог или творОг, джинсОвый или джИнсовый), либо такие слова, которые в литературном языке имеют единственное нормативное произношение, а второе произношение находится за пределами нормы (свЕкла, звонИт, красИвее и пр.). В области произношений включались только случаи, которые могут вызвать у кого-то затруднения (двоеч(Ш)ник, конеч(Ш)но, сосиска (без Ь) и пр.).
Более 160 тысяч слов описывает утвержденный орфографический словарь, разработчиком которого стал Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. По мнению главного научного сотрудника института Марии Каленчук, орфография — самая устойчивая зона русского языка, никаких революционных изменений здесь не происходит.
"Самый "больной" раздел современной орфографии — слитное, раздельное и дефисное написание слов, а также употребление прописной или строчной буквы", — отметила она, подчеркнув, что словарь не содержит орфографической вариативности. "Даже для новых заимствованных слов, у которых неустойчивое положение, словарь выбирает лишь один вариант написания", — добавила эксперт.
Определенные сложности возникли у составителей словаря иностранных слов. Как рассказала заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, словарь иностранных слов никогда не относился к категории нормативных словарей — это всегда были словари-справочники, которые поясняли значения никому неизвестных слов.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПрезентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
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© РИА Новости / Анастасия ПетроваПрофессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
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© РИА Новости / Анастасия ПетроваПредседатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко
Председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко
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© РИА Новости / Анастасия ПетроваПрезентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
4 из 4
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
1 из 4
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
2 из 4
Председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко
3 из 4
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
4 из 4
"Мы сделали словарь иностранных слов, как толковый словарь с соблюдением норм нашей орфографии. Словарь включает в себя толкование 20 тысяч слов (общеупотребительная лексика, терминология и пр.). Однако новых слов, которых от нас ждали, в словаре мало. Мы поместили только те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. В связи с этим мы не включали в словарь "каршеринг", "селфи", "гаджеты" и пр.", — отметила эксперт.
"Россия входит в число мировых словарных держав, и внимание руководства страны подчеркивает статус и роль словаря в формировании речевой культуры общества", — заявил председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко.
При этом он добавил, что словарь — эталонный источник информации, который требует выверенного труда ученых.
"Здесь не может быть использован искусственный интеллект, а значит, словари всегда будут сохранять свою актуальность", — резюмировал он, добавив, что в ближайшие годы будут разработаны и утверждены еще шесть новых типов словарей.