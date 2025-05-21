Рейтинг@Mail.ru
"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/kravtsov-2018245822.html
"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари
"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари - РИА Новости, 21.05.2025
"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари
Четыре новых словаря, фиксирующие нормы современного русского литературного языка, утверждены в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:56:00+03:00
2025-05-21T13:56:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
николай кропачев
дмитрий савин
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018247091_0:37:3127:1796_1920x0_80_0_0_46419ba5aba5d075d3a2ff1ddcee409e.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Четыре новых словаря, фиксирующие нормы современного русского литературного языка, утверждены в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на презентации словарей, которая состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Русский язык является нашим государственным языком, а основа русского языка — это наши утвержденные словари — орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов. Это то, как фактически пишутся и произносятся русские слова, их значение", — отметил министр, подчеркнув, что это очень важно для юридической практики, системы образования, преподавания русского языка и литературы, СМИ.Говоря о том, как меняется русский язык, Кравцов привел три конкретных примера из утвержденных словарей. В орфографическом словаре зафиксировано только дефисное написание сложного слова "видео-конференц-связь", хотя ранее встречался слитный вариант написания. Кроме того, в орфографическом словаре зафиксировано слово "заем" и его формы, что исключает употребление слова "займ".&quot;Интересный пример из орфоэпического словаря: впервые зафиксировано произношение слова &quot;граффИти&quot; (как единственное правильное. — Прим. ред.). &quot;ГрАффити — уже неправильно&quot;, — добавил министр.Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев обратил внимание на государственное регулирование норм русского языка."Представьте ситуацию, что в законе говорится о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а самих правил нет. На нормативном уровне они не утверждены. Это нереально. Применительно к государственному русскому языку так и было: с 2005 года закон о государственном языке говорил о необходимости соблюдения норм, но эти нормы не были утверждены", — отметил он.В настоящее время, по словам разработчика, утвержденные словари "стоят на платформе правительства РФ" и доступны всем гражданам. Как утверждает Кропачев, у словарей нет авторских прав. "Это дает возможность использовать словари без согласия авторского коллектива, менять их и совершенствовать", — пояснил ректор.Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов, который стал одним из разработчиков орфоэпического словаря, сообщил, что он создан не на пустом месте: в основу легли Большой орфоэпический словарь и рекомендации Большого словаря ударений русского языка.По его словам, словарь ориентирован на использование русского языка в качестве государственного. В него включены только стилистически нейтральная лексика и слова письменной речи, вся остальная лексика осталась за пределами.Словарь состоит из двух основных зон — зоны ударения и зоны произношения. "В зону ударений мы включали те слова, которые традиционно вызывают затруднения (например, твОрог или творОг, джинсОвый или джИнсовый), либо такие слова, которые в литературном языке имеют единственное нормативное произношение, а второе произношение находится за пределами нормы (свЕкла, звонИт, красИвее и пр.). В области произношений включались только случаи, которые могут вызвать у кого-то затруднения (двоеч(Ш)ник, конеч(Ш)но, сосиска (без Ь) и пр.).Более 160 тысяч слов описывает утвержденный орфографический словарь, разработчиком которого стал Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. По мнению главного научного сотрудника института Марии Каленчук, орфография — самая устойчивая зона русского языка, никаких революционных изменений здесь не происходит."Самый "больной" раздел современной орфографии — слитное, раздельное и дефисное написание слов, а также употребление прописной или строчной буквы", — отметила она, подчеркнув, что словарь не содержит орфографической вариативности. "Даже для новых заимствованных слов, у которых неустойчивое положение, словарь выбирает лишь один вариант написания", — добавила эксперт.Определенные сложности возникли у составителей словаря иностранных слов. Как рассказала заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, словарь иностранных слов никогда не относился к категории нормативных словарей — это всегда были словари-справочники, которые поясняли значения никому неизвестных слов."Мы сделали словарь иностранных слов, как толковый словарь с соблюдением норм нашей орфографии. Словарь включает в себя толкование 20 тысяч слов (общеупотребительная лексика, терминология и пр.). Однако новых слов, которых от нас ждали, в словаре мало. Мы поместили только те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. В связи с этим мы не включали в словарь "каршеринг", "селфи", "гаджеты" и пр.", — отметила эксперт."Россия входит в число мировых словарных держав, и внимание руководства страны подчеркивает статус и роль словаря в формировании речевой культуры общества", — заявил председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко.При этом он добавил, что словарь — эталонный источник информации, который требует выверенного труда ученых."Здесь не может быть использован искусственный интеллект, а значит, словари всегда будут сохранять свою актуальность", — резюмировал он, добавив, что в ближайшие годы будут разработаны и утверждены еще шесть новых типов словарей.
https://sn.ria.ru/20250521/slovar-2018211461.html
https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018247091_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_488787a699adae7444cf9d787a1e5f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, николай кропачев, дмитрий савин, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), словарь
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Николай Кропачев, Дмитрий Савин, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), словарь

"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари

© Getty Images / ArtistGNDphotographyУличный художник рисует граффити
Уличный художник рисует граффити - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Getty Images / ArtistGNDphotography
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Четыре новых словаря, фиксирующие нормы современного русского литературного языка, утверждены в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на презентации словарей, которая состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Русский язык является нашим государственным языком, а основа русского языка — это наши утвержденные словари — орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов. Это то, как фактически пишутся и произносятся русские слова, их значение", — отметил министр, подчеркнув, что это очень важно для юридической практики, системы образования, преподавания русского языка и литературы, СМИ.
Говоря о том, как меняется русский язык, Кравцов привел три конкретных примера из утвержденных словарей. В орфографическом словаре зафиксировано только дефисное написание сложного слова "видео-конференц-связь", хотя ранее встречался слитный вариант написания. Кроме того, в орфографическом словаре зафиксировано слово "заем" и его формы, что исключает употребление слова "займ".
© РИА Новости / Анастасия ПетроваМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
«

"Интересный пример из орфоэпического словаря: впервые зафиксировано произношение слова "граффИти" (как единственное правильное. — Прим. ред.). "ГрАффити — уже неправильно", — добавил министр.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев обратил внимание на государственное регулирование норм русского языка.
"Представьте ситуацию, что в законе говорится о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а самих правил нет. На нормативном уровне они не утверждены. Это нереально. Применительно к государственному русскому языку так и было: с 2005 года закон о государственном языке говорил о необходимости соблюдения норм, но эти нормы не были утверждены", — отметил он.
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Презентация списка словарей, фиксирующих нормы современного русского языка
Вчера, 11:23
В настоящее время, по словам разработчика, утвержденные словари "стоят на платформе правительства РФ" и доступны всем гражданам. Как утверждает Кропачев, у словарей нет авторских прав. "Это дает возможность использовать словари без согласия авторского коллектива, менять их и совершенствовать", — пояснил ректор.
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов, который стал одним из разработчиков орфоэпического словаря, сообщил, что он создан не на пустом месте: в основу легли Большой орфоэпический словарь и рекомендации Большого словаря ударений русского языка.
По его словам, словарь ориентирован на использование русского языка в качестве государственного. В него включены только стилистически нейтральная лексика и слова письменной речи, вся остальная лексика осталась за пределами.
Словарь состоит из двух основных зон — зоны ударения и зоны произношения. "В зону ударений мы включали те слова, которые традиционно вызывают затруднения (например, твОрог или творОг, джинсОвый или джИнсовый), либо такие слова, которые в литературном языке имеют единственное нормативное произношение, а второе произношение находится за пределами нормы (свЕкла, звонИт, красИвее и пр.). В области произношений включались только случаи, которые могут вызвать у кого-то затруднения (двоеч(Ш)ник, конеч(Ш)но, сосиска (без Ь) и пр.).
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Ударение в слове "звонит" изменится, заявили в Институте Виноградова
24 апреля, 03:41
Более 160 тысяч слов описывает утвержденный орфографический словарь, разработчиком которого стал Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. По мнению главного научного сотрудника института Марии Каленчук, орфография — самая устойчивая зона русского языка, никаких революционных изменений здесь не происходит.
"Самый "больной" раздел современной орфографии — слитное, раздельное и дефисное написание слов, а также употребление прописной или строчной буквы", — отметила она, подчеркнув, что словарь не содержит орфографической вариативности. "Даже для новых заимствованных слов, у которых неустойчивое положение, словарь выбирает лишь один вариант написания", — добавила эксперт.
Определенные сложности возникли у составителей словаря иностранных слов. Как рассказала заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, словарь иностранных слов никогда не относился к категории нормативных словарей — это всегда были словари-справочники, которые поясняли значения никому неизвестных слов.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПрезентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 4
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПрофессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПредседатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко
Председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры Родное слово Константин Деревянко
Председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПрезентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 4
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 4
Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 4
Председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 4
Презентация списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка
© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 4
"Мы сделали словарь иностранных слов, как толковый словарь с соблюдением норм нашей орфографии. Словарь включает в себя толкование 20 тысяч слов (общеупотребительная лексика, терминология и пр.). Однако новых слов, которых от нас ждали, в словаре мало. Мы поместили только те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. В связи с этим мы не включали в словарь "каршеринг", "селфи", "гаджеты" и пр.", — отметила эксперт.
"Россия входит в число мировых словарных держав, и внимание руководства страны подчеркивает статус и роль словаря в формировании речевой культуры общества", — заявил председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко.
При этом он добавил, что словарь — эталонный источник информации, который требует выверенного труда ученых.
"Здесь не может быть использован искусственный интеллект, а значит, словари всегда будут сохранять свою актуальность", — резюмировал он, добавив, что в ближайшие годы будут разработаны и утверждены еще шесть новых типов словарей.
 
ОбществоРоссияСергей КравцовНиколай КропачевДмитрий СавинРоссийская академия наукСанкт-Петербургский государственный университетМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)словарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала