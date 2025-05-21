https://ria.ru/20250521/kravtsov-2018245822.html

"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари

"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари - РИА Новости, 21.05.2025

"Не грАффити, а граффИти". Кравцов представил утвержденные словари

Четыре новых словаря, фиксирующие нормы современного русского литературного языка, утверждены в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:56:00+03:00

2025-05-21T13:56:00+03:00

2025-05-21T13:56:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

николай кропачев

дмитрий савин

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Четыре новых словаря, фиксирующие нормы современного русского литературного языка, утверждены в России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на презентации словарей, которая состоялась в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Русский язык является нашим государственным языком, а основа русского языка — это наши утвержденные словари — орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов. Это то, как фактически пишутся и произносятся русские слова, их значение", — отметил министр, подчеркнув, что это очень важно для юридической практики, системы образования, преподавания русского языка и литературы, СМИ.Говоря о том, как меняется русский язык, Кравцов привел три конкретных примера из утвержденных словарей. В орфографическом словаре зафиксировано только дефисное написание сложного слова "видео-конференц-связь", хотя ранее встречался слитный вариант написания. Кроме того, в орфографическом словаре зафиксировано слово "заем" и его формы, что исключает употребление слова "займ"."Интересный пример из орфоэпического словаря: впервые зафиксировано произношение слова "граффИти" (как единственное правильное. — Прим. ред.). "ГрАффити — уже неправильно", — добавил министр.Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев обратил внимание на государственное регулирование норм русского языка."Представьте ситуацию, что в законе говорится о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а самих правил нет. На нормативном уровне они не утверждены. Это нереально. Применительно к государственному русскому языку так и было: с 2005 года закон о государственном языке говорил о необходимости соблюдения норм, но эти нормы не были утверждены", — отметил он.В настоящее время, по словам разработчика, утвержденные словари "стоят на платформе правительства РФ" и доступны всем гражданам. Как утверждает Кропачев, у словарей нет авторских прав. "Это дает возможность использовать словари без согласия авторского коллектива, менять их и совершенствовать", — пояснил ректор.Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Дмитрий Савинов, который стал одним из разработчиков орфоэпического словаря, сообщил, что он создан не на пустом месте: в основу легли Большой орфоэпический словарь и рекомендации Большого словаря ударений русского языка.По его словам, словарь ориентирован на использование русского языка в качестве государственного. В него включены только стилистически нейтральная лексика и слова письменной речи, вся остальная лексика осталась за пределами.Словарь состоит из двух основных зон — зоны ударения и зоны произношения. "В зону ударений мы включали те слова, которые традиционно вызывают затруднения (например, твОрог или творОг, джинсОвый или джИнсовый), либо такие слова, которые в литературном языке имеют единственное нормативное произношение, а второе произношение находится за пределами нормы (свЕкла, звонИт, красИвее и пр.). В области произношений включались только случаи, которые могут вызвать у кого-то затруднения (двоеч(Ш)ник, конеч(Ш)но, сосиска (без Ь) и пр.).Более 160 тысяч слов описывает утвержденный орфографический словарь, разработчиком которого стал Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. По мнению главного научного сотрудника института Марии Каленчук, орфография — самая устойчивая зона русского языка, никаких революционных изменений здесь не происходит."Самый "больной" раздел современной орфографии — слитное, раздельное и дефисное написание слов, а также употребление прописной или строчной буквы", — отметила она, подчеркнув, что словарь не содержит орфографической вариативности. "Даже для новых заимствованных слов, у которых неустойчивое положение, словарь выбирает лишь один вариант написания", — добавила эксперт.Определенные сложности возникли у составителей словаря иностранных слов. Как рассказала заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, словарь иностранных слов никогда не относился к категории нормативных словарей — это всегда были словари-справочники, которые поясняли значения никому неизвестных слов."Мы сделали словарь иностранных слов, как толковый словарь с соблюдением норм нашей орфографии. Словарь включает в себя толкование 20 тысяч слов (общеупотребительная лексика, терминология и пр.). Однако новых слов, которых от нас ждали, в словаре мало. Мы поместили только те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. В связи с этим мы не включали в словарь "каршеринг", "селфи", "гаджеты" и пр.", — отметила эксперт."Россия входит в число мировых словарных держав, и внимание руководства страны подчеркивает статус и роль словаря в формировании речевой культуры общества", — заявил председатель Научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко.При этом он добавил, что словарь — эталонный источник информации, который требует выверенного труда ученых."Здесь не может быть использован искусственный интеллект, а значит, словари всегда будут сохранять свою актуальность", — резюмировал он, добавив, что в ближайшие годы будут разработаны и утверждены еще шесть новых типов словарей.

https://sn.ria.ru/20250521/slovar-2018211461.html

https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html

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общество, россия, сергей кравцов, николай кропачев, дмитрий савин, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), словарь