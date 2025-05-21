https://ria.ru/20250521/khram-2018283980.html

В храме рассказали о труднике, арестованном за распространение порнографии

В храме рассказали о труднике, арестованном за распространение порнографии - РИА Новости, 21.05.2025

В храме рассказали о труднике, арестованном за распространение порнографии

Трудник храма Рождества Христова в Петербурге, которого подозревают в распространении детской порнографии, не был там официально трудоустроен, приходил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:15:00+03:00

2025-05-21T16:15:00+03:00

2025-05-21T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Трудник храма Рождества Христова в Петербурге, которого подозревают в распространении детской порнографии, не был там официально трудоустроен, приходил поработать бесплатно, он был замкнут, но никогда не вызывал подозрений, рассказал РИА Новости настоятель храма Рождества Христова - подворья Александра Свирского монастыря иеромонах Николай (Бестужев). Мужчина был задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщила ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанный работал трудником в одном из монастырей, добавил РИА Новости источник в силовых структурах города. "Арестовали трудника Павла, правоохранители обвиняют его в распространении детской порнографии, говорят, что он владелец и модератор соответствующего Telegram-чата. Оказываем следствию помощь – все, что от нас требуется. Ждем решения суда - виновен ли он, какова степень вины, понимал ли противоправность своих действий", - сказал отец Николай. Павел приехал в Петербург из Узбекистана, по национальности – кореец, продолжил настоятель. "Он не был нашим сотрудником, не был трудоустроен. Просто, как многие, приходил поработать бесплатно, как говорят, во славу Божию. Делал все в рамках задач, которые ему ставили, например, картошку чистил, мыл посуду, полы. Мы, со своей стороны, ему помогали, чем могли – кормили, давали одежду, необходимые лекарства", - пояснил отец Николай. По его словам, в храме к Павлу относятся "как к болящему – с сочувствием и милосердием". "По виду он – человек с признаками аутизма, почти ни с кем не общался. Когда его удавалось вывести на диалог, к удивлению окружающих, мог, например, пересказать отрывки из специальной литературы. В свободное время его можно было застать за прослушиванием аудиокниг, еще он много читал", - рассказал иеромонах. Он добавил, что когда в храме узнали об аресте, то "были в шоке". "Я являюсь настоятелем на подворье с 2018 года. На момент моего назначения он уже был трудником несколько лет, его все знали, и вопросов к нему не было: исполнительный, вредных привычек нет (не курит, не употребляет алкоголь и запрещенные вещества), не конфликтный, какого бы то ни было интереса к прихожанам или сотрудникам не проявлял. Никаких "звоночков", сигнализирующих о том, что его можно заподозрить в чем-то противоправном не было", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250521/rpts-2018195624.html

https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html

https://ria.ru/20250521/obrazovanie-2018280814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), религия