СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования
СВР: Каллас отстранили от подготовки документов в области оборонной политики
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Недовольство председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС", — говорится в релизе.
Другие заявления СВР:
- в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением политика на этот пост;
- роль Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю;
- в кулуарах Еврокомиссии с раздражением сетуют на ее абсолютную некомпетентность;
- там считают, что она не может учитывать нюансы позиций стран и строит только упрощенные схемы, которые зачастую лишены смысла;
- в ЕС обвиняют Каллас в чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам;
- высказывания главы евродипломатии затрудняют Брюсселю налаживание диалога с Вашингтоном;
- в ЕК признают, что Каллас не смогла выстроить рабочие отношения с главами стран ЕС.
Каллас занимает пост главы евродипломатии с 1 декабря. Летом прошлого года политик ушла с должности премьер-министра Эстонии. Она известна жесткой антироссийской риторикой.