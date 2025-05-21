https://ria.ru/20250521/kallas-2018259151.html

СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования

СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования - РИА Новости, 21.05.2025

СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования

Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза, сообщило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:40:00+03:00

2025-05-21T14:40:00+03:00

2025-05-21T15:18:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."Недовольство председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС", — говорится в релизе.Другие заявления СВР:

https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html

https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен