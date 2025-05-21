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СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования - РИА Новости, 21.05.2025
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14:40 21.05.2025 (обновлено: 15:18 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/kallas-2018259151.html
СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования
СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования - РИА Новости, 21.05.2025
СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования
Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза, сообщило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:40:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."Недовольство председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС", — говорится в релизе.Другие заявления СВР:
https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html
https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
СВР: Каллас отстранили от работы с документами стратегического планирования

СВР: Каллас отстранили от подготовки документов в области оборонной политики

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Недовольство председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС", — говорится в релизе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Другие заявления СВР:
  • в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением политика на этот пост;
  • роль Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю;
  • в кулуарах Еврокомиссии с раздражением сетуют на ее абсолютную некомпетентность;
  • там считают, что она не может учитывать нюансы позиций стран и строит только упрощенные схемы, которые зачастую лишены смысла;
  • в ЕС обвиняют Каллас в чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам;
  • высказывания главы евродипломатии затрудняют Брюсселю налаживание диалога с Вашингтоном;
  • в ЕК признают, что Каллас не смогла выстроить рабочие отношения с главами стран ЕС.

Каллас занимает пост главы евродипломатии с 1 декабря. Летом прошлого года политик ушла с должности премьер-министра Эстонии. Она известна жесткой антироссийской риторикой.

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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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