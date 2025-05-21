Производитель в ОЭЗ "Технополис Москва" освоил реверсивный инжиниринг
Компания в столичной ОЭЗ освоила реверсивный инжиниринг
© Фото : пресс-служба ДИППЗаместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко
© Фото : пресс-служба ДИПП
Заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Производитель металлорежущих инструментов из ОЭЗ "Технополис Москва" освоил технологию реверсивного инжиниринга, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.
По его словам, специалистам предприятия удалось заменить зарубежную технологию, которая ранее использовалась в России.
"Флагманом столичной промышленности является ОЭЗ Москвы, где сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Меры городской поддержки в виде налоговых льгот, предоставляемые резидентам, позволяют им не только выпускать востребованную инновационную продукцию, но и внедрять решения, направленные на снижение зависимости от импорта. Так, предприятие, которое специализируется на выпуске изделий для металлообработки, освоило процесс реверсивного инжиниринга", - приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что компания успешно заменила зарубежную технологию, которая ранее использовалась одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности. Так, объем инвестиций в проект составил около 250 миллионов рублей.
Генеральный директор компании "Микробор" Михаил Дьяков отметил, что освоение реверс-инжиниринга позволяет лучше понять технологические решения иностранных предприятий, адаптировать их лучшие практики и создавать свои собственные технологии, которые направлены на замещение импортной продукции.
Так, производственные мощности предприятия "Микробор", являющегося резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 года, расположены на площадке "Печатники". Современное оборудование для производства металлорежущего инструмента из твердого сплава и сверхтвердых материалов позволяет выпускать 220 тысяч единиц пластин каждый месяц. Компания произвела продукции на сумму более 770 миллионов рублей за все время деятельности в ОЭЗ Москвы. На данный момент изделия резидента используют более 600 российских промышленных компаний, поставки также осуществляются в Беларусь и Казахстан.
В рамках программы проведения реверсивного инжиниринга специалисты предприятия "Микробор" повысили эффективность инструмента. Также компания на базе собственного научно-технического центра занимается разработкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), новых технологий, которые уже применяются при производстве продукции. Кроме того, изделия резидента включены в реестр промпродукции Минпромторга РФ.