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Производитель в ОЭЗ "Технополис Москва" освоил реверсивный инжиниринг - РИА Новости, 21.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/inzhiniring-2018242092.html
Производитель в ОЭЗ "Технополис Москва" освоил реверсивный инжиниринг
Производитель в ОЭЗ "Технополис Москва" освоил реверсивный инжиниринг - РИА Новости, 21.05.2025
Производитель в ОЭЗ "Технополис Москва" освоил реверсивный инжиниринг
Производитель металлорежущих инструментов из ОЭЗ "Технополис Москва" освоил технологию реверсивного инжиниринга, сообщил заместитель руководителя столичного... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:00:00+03:00
2025-05-21T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Производитель металлорежущих инструментов из ОЭЗ "Технополис Москва" освоил технологию реверсивного инжиниринга, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.По его словам, специалистам предприятия удалось заменить зарубежную технологию, которая ранее использовалась в России."Флагманом столичной промышленности является ОЭЗ Москвы, где сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Меры городской поддержки в виде налоговых льгот, предоставляемые резидентам, позволяют им не только выпускать востребованную инновационную продукцию, но и внедрять решения, направленные на снижение зависимости от импорта. Так, предприятие, которое специализируется на выпуске изделий для металлообработки, освоило процесс реверсивного инжиниринга", - приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.Он отметил, что компания успешно заменила зарубежную технологию, которая ранее использовалась одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности. Так, объем инвестиций в проект составил около 250 миллионов рублей.Генеральный директор компании "Микробор" Михаил Дьяков отметил, что освоение реверс-инжиниринга позволяет лучше понять технологические решения иностранных предприятий, адаптировать их лучшие практики и создавать свои собственные технологии, которые направлены на замещение импортной продукции.Так, производственные мощности предприятия "Микробор", являющегося резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 года, расположены на площадке "Печатники". Современное оборудование для производства металлорежущего инструмента из твердого сплава и сверхтвердых материалов позволяет выпускать 220 тысяч единиц пластин каждый месяц. Компания произвела продукции на сумму более 770 миллионов рублей за все время деятельности в ОЭЗ Москвы. На данный момент изделия резидента используют более 600 российских промышленных компаний, поставки также осуществляются в Беларусь и Казахстан.В рамках программы проведения реверсивного инжиниринга специалисты предприятия "Микробор" повысили эффективность инструмента. Также компания на базе собственного научно-технического центра занимается разработкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), новых технологий, которые уже применяются при производстве продукции. Кроме того, изделия резидента включены в реестр промпродукции Минпромторга РФ.
https://ria.ru/20250521/prompotentsial-2018123234.html
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия
Производитель в ОЭЗ "Технополис Москва" освоил реверсивный инжиниринг

Компания в столичной ОЭЗ освоила реверсивный инжиниринг

© Фото : пресс-служба ДИППЗаместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко
Заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Производитель металлорежущих инструментов из ОЭЗ "Технополис Москва" освоил технологию реверсивного инжиниринга, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.
По его словам, специалистам предприятия удалось заменить зарубежную технологию, которая ранее использовалась в России.
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"Флагманом столичной промышленности является ОЭЗ Москвы, где сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Меры городской поддержки в виде налоговых льгот, предоставляемые резидентам, позволяют им не только выпускать востребованную инновационную продукцию, но и внедрять решения, направленные на снижение зависимости от импорта. Так, предприятие, которое специализируется на выпуске изделий для металлообработки, освоило процесс реверсивного инжиниринга", - приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что компания успешно заменила зарубежную технологию, которая ранее использовалась одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности. Так, объем инвестиций в проект составил около 250 миллионов рублей.
Генеральный директор компании "Микробор" Михаил Дьяков отметил, что освоение реверс-инжиниринга позволяет лучше понять технологические решения иностранных предприятий, адаптировать их лучшие практики и создавать свои собственные технологии, которые направлены на замещение импортной продукции.
Так, производственные мощности предприятия "Микробор", являющегося резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 года, расположены на площадке "Печатники". Современное оборудование для производства металлорежущего инструмента из твердого сплава и сверхтвердых материалов позволяет выпускать 220 тысяч единиц пластин каждый месяц. Компания произвела продукции на сумму более 770 миллионов рублей за все время деятельности в ОЭЗ Москвы. На данный момент изделия резидента используют более 600 российских промышленных компаний, поставки также осуществляются в Беларусь и Казахстан.
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В рамках программы проведения реверсивного инжиниринга специалисты предприятия "Микробор" повысили эффективность инструмента. Также компания на базе собственного научно-технического центра занимается разработкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), новых технологий, которые уже применяются при производстве продукции. Кроме того, изделия резидента включены в реестр промпродукции Минпромторга РФ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссия
 
 
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