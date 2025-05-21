https://ria.ru/20250521/hirurg-2018175113.html

Российский хирург провел мастер-класс для казахстанских коллег

Российский хирург провел мастер-класс для казахстанских коллег - РИА Новости, 21.05.2025

Российский хирург провел мастер-класс для казахстанских коллег

Российский хирург Владимир Ардеев провел 10 показательных операций и мастер-класс для казахстанских коллег в Алма-Ате, в рамках которого была внедрена новая... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:43:00+03:00

2025-05-21T08:43:00+03:00

2025-05-21T09:04:00+03:00

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АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Российский хирург Владимир Ардеев провел 10 показательных операций и мастер-класс для казахстанских коллег в Алма-Ате, в рамках которого была внедрена новая технология внутрисосудистого ультразвука с использованием искусственного интеллекта для визуализации коронарных артерий, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане. "Российский эндоваскулярный хирург Владимир Ардеев провел мастер-класс для казахстанских коллег в Алматы. В ходе мастер-класса в НИИ кардиологии и внутренних болезней была внедрена современная технология внутрисосудистого ультразвука нового поколения с искусственным интеллектом для визуализации коронарных артерий. В рамках мастер-класса было проведено 10 успешных операций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства. Поясняется, что с использованием новейшей системы Avvigo+ врачи могут точно и быстро измерять параметры артерий - определять степень сужения, подбирать длину и диаметр стента с точностью до 0,1 миллиметра, а также оценивать особенности сосудов до и после пораженного участка. Отмечается, что это помогает проводить операции максимально точно и безопасно для пациента. В начале мая министерство здравоохранения Казахстана сообщало, что казахстанские и российские хирурги провели в Караганде 11 операций детям с тяжелыми патологиями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

https://ria.ru/20250310/khirurg-2004001514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, алма-ата, россия, в мире