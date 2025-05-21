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Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 21.05.2025 (обновлено: 12:48 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/guevo-2018227304.html
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево - РИА Новости, 21.05.2025
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево
Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:31:00+03:00
2025-05-21T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены", — подчеркнул он. На прошлой неделе Алаудинов сообщил о планах украинского командования окружить Глушковский район. По его словам, противник рассчитывал изолировать территорию вдоль реки Сейм.Генерал-лейтенант пояснил, что киевские власти в случае успеха собирались использовать оккупацию этой части Курской области на переговорах с Москвой. Замыслы врага разрушила российская армия.О полном освобождении региона от ВСУ доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля. За время боев в курском приграничье потери противника превысили 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
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глушковский район, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево

Алаудинов сообщил об уничтожении почти всех сил ВСУ, брошенных на Гуево

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены", — подчеркнул он.
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На прошлой неделе Алаудинов сообщил о планах украинского командования окружить Глушковский район. По его словам, противник рассчитывал изолировать территорию вдоль реки Сейм.
Генерал-лейтенант пояснил, что киевские власти в случае успеха собирались использовать оккупацию этой части Курской области на переговорах с Москвой. Замыслы врага разрушила российская армия.
О полном освобождении региона от ВСУ доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля. За время боев в курском приграничье потери противника превысили 75 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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