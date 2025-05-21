https://ria.ru/20250521/guevo-2018227304.html

Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево

Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево - РИА Новости, 21.05.2025

Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево

Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:31:00+03:00

2025-05-21T12:31:00+03:00

2025-05-21T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

апти алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены", — подчеркнул он. На прошлой неделе Алаудинов сообщил о планах украинского командования окружить Глушковский район. По его словам, противник рассчитывал изолировать территорию вдоль реки Сейм.Генерал-лейтенант пояснил, что киевские власти в случае успеха собирались использовать оккупацию этой части Курской области на переговорах с Москвой. Замыслы врага разрушила российская армия.О полном освобождении региона от ВСУ доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля. За время боев в курском приграничье потери противника превысили 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

россия

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глушковский район, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины