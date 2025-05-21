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Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево - РИА Новости, 21.05.2025
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево
Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:31:00+03:00
2025-05-21T12:31:00+03:00
2025-05-21T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
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владимир путин
апти алаудинов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженным силам России удалось ликвидировать почти все украинские силы, брошенные Киевом на взятие курского села Гуево в приграничье, рассказал в беседе с РИА Новости замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены", — подчеркнул он. На прошлой неделе Алаудинов сообщил о планах украинского командования окружить Глушковский район. По его словам, противник рассчитывал изолировать территорию вдоль реки Сейм.Генерал-лейтенант пояснил, что киевские власти в случае успеха собирались использовать оккупацию этой части Курской области на переговорах с Москвой. Замыслы врага разрушила российская армия.О полном освобождении региона от ВСУ доложил президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля. За время боев в курском приграничье потери противника превысили 75 тысяч человек.
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глушковский район, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о ситуации в курском Гуево
Алаудинов сообщил об уничтожении почти всех сил ВСУ, брошенных на Гуево