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Грузия продала России картофеля на рекордную сумму - РИА Новости, 21.05.2025
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03:50 21.05.2025 (обновлено: 09:22 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/gruzija-2018158520.html
Грузия продала России картофеля на рекордную сумму
Грузия продала России картофеля на рекордную сумму - РИА Новости, 21.05.2025
Грузия продала России картофеля на рекордную сумму
Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:50:00+03:00
2025-05-21T09:22:00+03:00
экономика
грузия
россия
азербайджан
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, грузинские компании в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 миллиона долларов. В прошлом году в апреле поставок не было, при этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом. Россия уже третий месяц подряд остается основным покупателем грузинского картофеля, при этом с начала года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта Грузии. Помимо России, эту продукцию у Грузии главным образом приобретают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были у Казахстана, Туркмении, Молдавии и Узбекистана.
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грузия
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экономика, грузия, россия, азербайджан
Экономика, Грузия, Россия, Азербайджан
Грузия продала России картофеля на рекордную сумму

Грузия увеличила поставки картофеля в Россию до рекордных 6,8 миллиона долларов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка картофеля
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка картофеля . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, грузинские компании в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 миллиона долларов. В прошлом году в апреле поставок не было, при этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом.
Россия уже третий месяц подряд остается основным покупателем грузинского картофеля, при этом с начала года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта Грузии.
Помимо России, эту продукцию у Грузии главным образом приобретают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были у Казахстана, Туркмении, Молдавии и Узбекистана.
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ЭкономикаГрузияРоссияАзербайджан
 
 
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