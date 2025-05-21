https://ria.ru/20250521/gruzija-2018158520.html

Грузия продала России картофеля на рекордную сумму

Грузия продала России картофеля на рекордную сумму - РИА Новости, 21.05.2025

Грузия продала России картофеля на рекордную сумму

Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:50:00+03:00

2025-05-21T03:50:00+03:00

2025-05-21T09:22:00+03:00

экономика

грузия

россия

азербайджан

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Грузия в апреле увеличила поставки картофеля на российский рынок до рекордных 6,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, грузинские компании в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 миллиона долларов. В прошлом году в апреле поставок не было, при этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом. Россия уже третий месяц подряд остается основным покупателем грузинского картофеля, при этом с начала года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов. На российский рынок приходится уже почти две трети от экспорта Грузии. Помимо России, эту продукцию у Грузии главным образом приобретают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были у Казахстана, Туркмении, Молдавии и Узбекистана.

https://ria.ru/20250202/import-1996862790.html

грузия

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азербайджан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, грузия, россия, азербайджан