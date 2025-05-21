https://ria.ru/20250521/gosuslugi-2018232203.html

Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"

Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 21.05.2025

Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"

Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:48:00+03:00

2025-05-21T12:48:00+03:00

2025-05-21T12:48:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "Мы приготовили некие предложения. Первое предложение – запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250521/neplatelschiki-2018231547.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025