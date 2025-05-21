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Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 21.05.2025
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"
Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:48:00+03:00
2025-05-21T12:48:00+03:00
2025-05-21T12:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "Мы приготовили некие предложения. Первое предложение – запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250521/neplatelschiki-2018231547.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"
Минюст предложил закрыть неплательщикам алиментов доступ к "Госуслугам"