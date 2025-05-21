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Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 21.05.2025
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12:48 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gosuslugi-2018232203.html
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 21.05.2025
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"
Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:48:00+03:00
2025-05-21T12:48:00+03:00
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "Мы приготовили некие предложения. Первое предложение – запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг", - сказал он на полях ПМЮФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия
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Варвара Скокшина
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353
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общество, россия, санкт-петербург, петербургский юридический форум — 2025
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Петербургский юридический форум — 2025
Неплательщикам алиментов предложили закрыть доступ к "Госуслугам"

Минюст предложил закрыть неплательщикам алиментов доступ к "Госуслугам"

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота МФЦ
Работа МФЦ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Злостным неплательщикам алиментов предлагается перекрыть доступ к порталу госуслуг, заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
"Мы приготовили некие предложения. Первое предложение – запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом госуслуг", - сказал он на полях ПМЮФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Злостным неплательщикам алиментов предложили запретить брать кредиты
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