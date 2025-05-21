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В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях - РИА Новости, 21.05.2025
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01:57 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/gosduma-2018152305.html
В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях
В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях - РИА Новости, 21.05.2025
В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T01:57:00+03:00
2025-05-21T01:57:00+03:00
общество
сахалинская область
республика башкортостан
республика тыва
сергей миронов
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, а именно статью 236, в части введения повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление несовершеннолетних лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается, чтобы нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание, отравление людей или угрозу таких последствий, влекло за собой наказание: штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Если в результате пострадали несовершеннолетние, штраф предлагается увеличить от одного до двух миллионов рублей, а срок возможного лишения свободы — до четырёх лет. Также при наступлении смерти человека по неосторожности из-за нарушения санитарных норм наказание предлагается ужесточить: штраф до одного до двух миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы, а если погибший - несовершеннолетний, то штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти семи лет. Кроме того, если в результате нарушений погибли двое и более человек, наказание, в случае принятия данного проекта, составит от пяти до семи лет лишения свободы, а при смерти двух и более несовершеннолетних грозит от семи до десяти лет лишения свободы. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что на сегодняшний день острой проблемой являются участившиеся случаи массовых отравлений несовершеннолетних лиц в детских курортно-оздоровительных лагерях. По его словам, проблема нарушения санитарно-эпидемиологических правил администрацией детских курортно-оздоровительных лагерей приводит к пищевому расстройству детей, ухудшению их здоровья и возможной гибели, и принятие данного проекта будет способствовать улучшению системы обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях, что, в свою очередь, повысит безопасность детей. Политик отметил, что актуальность принятия этого законопроекта обусловлена скорым началом летнего сезона и возобновлением работы детских оздоровительных лагерей. "Достаточно вспомнить, что в прошлом году из-за многочисленных нарушений массовые отравления детей были зафиксированы в детских лагерях Амурской, Волгоградской, Пензенской, Сахалинской областей, в Республиках Башкортостан, Тыва и в Санкт-Петербурге. Причём чаще всего администрации пытались скрыть информацию об отравлениях от родителей", – сказал Миронов. Депутат Госдумы добавил, что география происшествий охватывает всю Россию, и это свидетельствует о больших системных проблемах. Парламентарий считает, что ужесточение ответственности за нарушение санитарных норм позволит снизить риски отравления детей. Миронов также напомнил, что партия "Справедливая Россия – За правду" неоднократно предлагала повысить контроль за качеством питания в оздоровительных лагерях. "Для этого нужно увеличить число проверок по линии Роспотребнадзора. Проверять лагеря надо один раз перед началом летних каникул и далее не меньше двух раз за смену", – заключил он.
https://ria.ru/20250517/volodin-2017532771.html
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сахалинская область
республика башкортостан
республика тыва
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общество, сахалинская область, республика башкортостан, республика тыва, сергей миронов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Сахалинская область, Республика Башкортостан, Республика Тыва, Сергей Миронов, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях

В Госдуму внесут проект об ужесточении наказания за отравления детей в лагерях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевочки на чаепитие в столовой детского лагеря
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение санитарных норм в детских оздоровительных лагерях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
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"Настоящим законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, а именно статью 236, в части введения повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление несовершеннолетних лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается, чтобы нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание, отравление людей или угрозу таких последствий, влекло за собой наказание: штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.
Если в результате пострадали несовершеннолетние, штраф предлагается увеличить от одного до двух миллионов рублей, а срок возможного лишения свободы — до четырёх лет. Также при наступлении смерти человека по неосторожности из-за нарушения санитарных норм наказание предлагается ужесточить: штраф до одного до двух миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы, а если погибший - несовершеннолетний, то штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти семи лет.
Кроме того, если в результате нарушений погибли двое и более человек, наказание, в случае принятия данного проекта, составит от пяти до семи лет лишения свободы, а при смерти двух и более несовершеннолетних грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
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В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что на сегодняшний день острой проблемой являются участившиеся случаи массовых отравлений несовершеннолетних лиц в детских курортно-оздоровительных лагерях.
По его словам, проблема нарушения санитарно-эпидемиологических правил администрацией детских курортно-оздоровительных лагерей приводит к пищевому расстройству детей, ухудшению их здоровья и возможной гибели, и принятие данного проекта будет способствовать улучшению системы обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских лагерях, что, в свою очередь, повысит безопасность детей.
Политик отметил, что актуальность принятия этого законопроекта обусловлена скорым началом летнего сезона и возобновлением работы детских оздоровительных лагерей.
"Достаточно вспомнить, что в прошлом году из-за многочисленных нарушений массовые отравления детей были зафиксированы в детских лагерях Амурской, Волгоградской, Пензенской, Сахалинской областей, в Республиках Башкортостан, Тыва и в Санкт-Петербурге. Причём чаще всего администрации пытались скрыть информацию об отравлениях от родителей", – сказал Миронов.
Депутат Госдумы добавил, что география происшествий охватывает всю Россию, и это свидетельствует о больших системных проблемах. Парламентарий считает, что ужесточение ответственности за нарушение санитарных норм позволит снизить риски отравления детей.
Миронов также напомнил, что партия "Справедливая Россия – За правду" неоднократно предлагала повысить контроль за качеством питания в оздоровительных лагерях.
"Для этого нужно увеличить число проверок по линии Роспотребнадзора. Проверять лагеря надо один раз перед началом летних каникул и далее не меньше двух раз за смену", – заключил он.
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ОбществоСахалинская областьРеспублика БашкортостанРеспублика ТываСергей МироновГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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