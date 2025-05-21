https://ria.ru/20250521/forum-2018219937.html

Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025

Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025 - РИА Новости, 21.05.2025

Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025

Более 5,6 тысячи человек из 80 стран приняли участие в Петербургском международном юридическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента РФ, ответственный РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:47:00+03:00

2025-05-21T11:47:00+03:00

2025-05-21T11:47:00+03:00

россия

санкт-петербург

антон кобяков

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более 5,6 тысячи человек из 80 стран приняли участие в Петербургском международном юридическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Общее количество зарегистрировавшихся и принявших участие в форуме - более 5,6 тысячи человек из 80 стран мира. Это те, которые получили бейдж", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/neonatsizm-2017760745.html

россия

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россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025