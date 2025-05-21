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Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025 - РИА Новости, 21.05.2025
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11:47 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/forum-2018219937.html
Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025
Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025 - РИА Новости, 21.05.2025
Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025
Более 5,6 тысячи человек из 80 стран приняли участие в Петербургском международном юридическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента РФ, ответственный РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:47:00+03:00
2025-05-21T11:47:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более 5,6 тысячи человек из 80 стран приняли участие в Петербургском международном юридическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Общее количество зарегистрировавшихся и принявших участие в форуме - более 5,6 тысячи человек из 80 стран мира. Это те, которые получили бейдж", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025
Более 5,6 тысячи человек приняли участие в ПМЮФ-2025

Кобяков: более 5,6 тысячи человек из 80 стран приняли участие в ПМЮФ в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXIII Петербургский международный юридический форум
XIII Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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XIII Петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более 5,6 тысячи человек из 80 стран приняли участие в Петербургском международном юридическом форуме в 2025 году, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Общее количество зарегистрировавшихся и принявших участие в форуме - более 5,6 тысячи человек из 80 стран мира. Это те, которые получили бейдж", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Сессия Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма в рамках ПМЮФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Сессия "Невыученные уроки Второй мировой войны" в рамках ПМЮФ
19 мая, 14:04
 
РоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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