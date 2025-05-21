Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/finljandija-2018227566.html
Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии
Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии - РИА Новости, 21.05.2025
Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии
Финляндия должна в судебном порядке возместить "Росатому" убытки за разрыв ею контракта на АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:29:00+03:00
2025-05-21T12:29:00+03:00
экономика
финляндия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
совет федерации рф
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997939760_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_86aa238bf7b77b3a640a8b1d3a95ed33.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Финляндия должна в судебном порядке возместить "Росатому" убытки за разрыв ею контракта на АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Единственная страна, которая демонстративно отказалась от сотрудничества с нами ("Росатомом" - ред.) - это Финляндия. Это известный проект "Ханхикиви", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации. "Собственно, правительство Финляндии всегда от него, извините за жаргонизм, как черт от ладана бегало. А у бизнеса финского не хватило смелости в годы санкционого давления этот проект отстоять", - добавил он. По словам Лихачева, решение Финляндии отказаться от проекта - политизированное, и "комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно". "Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют не сильно. Они должны заплатить, на наш взгляд, и возместить нам те убытки, которые были понесены в ходе первого этапа строительства и создания проекта", - подчеркнул Лихачев.
https://ria.ru/20240408/trebovaniya-1938687900.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997939760_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_55af641ec2753132fbe8995dea6e39f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", совет федерации рф, новости - ядерные технологии
Экономика, Финляндия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", Совет Федерации РФ, Новости - Ядерные технологии
Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии

Лихачев: Финляндия должна будет через суд возместить убытки за АЭС "Ханхикиви-1"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Финляндия должна в судебном порядке возместить "Росатому" убытки за разрыв ею контракта на АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Единственная страна, которая демонстративно отказалась от сотрудничества с нами ("Росатомом" - ред.) - это Финляндия. Это известный проект "Ханхикиви", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
«
"Собственно, правительство Финляндии всегда от него, извините за жаргонизм, как черт от ладана бегало. А у бизнеса финского не хватило смелости в годы санкционого давления этот проект отстоять", - добавил он.
По словам Лихачева, решение Финляндии отказаться от проекта - политизированное, и "комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно".
"Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют не сильно. Они должны заплатить, на наш взгляд, и возместить нам те убытки, которые были понесены в ходе первого этапа строительства и создания проекта", - подчеркнул Лихачев.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро
8 апреля 2024, 18:27
 
ЭкономикаФинляндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"Совет Федерации РФНовости - Ядерные технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала