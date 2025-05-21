Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии
Лихачев: Финляндия должна будет через суд возместить убытки за АЭС "Ханхикиви-1"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Финляндия должна в судебном порядке возместить "Росатому" убытки за разрыв ею контракта на АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Единственная страна, которая демонстративно отказалась от сотрудничества с нами ("Росатомом" - ред.) - это Финляндия. Это известный проект "Ханхикиви", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации.
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"Собственно, правительство Финляндии всегда от него, извините за жаргонизм, как черт от ладана бегало. А у бизнеса финского не хватило смелости в годы санкционого давления этот проект отстоять", - добавил он.
По словам Лихачева, решение Финляндии отказаться от проекта - политизированное, и "комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно".
"Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют не сильно. Они должны заплатить, на наш взгляд, и возместить нам те убытки, которые были понесены в ходе первого этапа строительства и создания проекта", - подчеркнул Лихачев.
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