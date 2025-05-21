https://ria.ru/20250521/finljandija-2018227566.html

Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии

Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии - РИА Новости, 21.05.2025

Лихачев рассказал о ситуации с разрывом контракта на АЭС в Финляндии

Финляндия должна в судебном порядке возместить "Росатому" убытки за разрыв ею контракта на АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:29:00+03:00

2025-05-21T12:29:00+03:00

2025-05-21T12:29:00+03:00

экономика

финляндия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

совет федерации рф

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Финляндия должна в судебном порядке возместить "Росатому" убытки за разрыв ею контракта на АЭС "Ханхикиви-1", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Единственная страна, которая демонстративно отказалась от сотрудничества с нами ("Росатомом" - ред.) - это Финляндия. Это известный проект "Ханхикиви", - сказал Лихачев на правительственном часе в Совете Федерации. "Собственно, правительство Финляндии всегда от него, извините за жаргонизм, как черт от ладана бегало. А у бизнеса финского не хватило смелости в годы санкционого давления этот проект отстоять", - добавил он. По словам Лихачева, решение Финляндии отказаться от проекта - политизированное, и "комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно". "Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют не сильно. Они должны заплатить, на наш взгляд, и возместить нам те убытки, которые были понесены в ходе первого этапа строительства и создания проекта", - подчеркнул Лихачев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", совет федерации рф, новости - ядерные технологии