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"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза - РИА Новости, 21.05.2025
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза
Постоянные заявления стран Евросоюза о "российской угрозе" — всего лишь предлог для наращивания военных сил и увеличения армии ЕС, заявил французский политик... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:36:00+03:00
2025-05-21T15:36:00+03:00
2025-05-21T16:13:00+03:00
румыния
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Постоянные заявления стран Евросоюза о "российской угрозе" — всего лишь предлог для наращивания военных сил и увеличения армии ЕС, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Антироссийская истерия хорошо служит этой цели: позволить ЕС постепенно двигаться к "своей европейской армии" и даже украсть наше ядерное оружие! Европейская армия под предводительством Урсулы фон дер Ляйен будет представлять серьезную опасность для жителей континента! Представьте, что могла бы сделать "армия ЕС" в Румынии, например", — написал он.Филиппо заключил, что ЕС не имеет права покушаться на армию и ядерный арсенал Франции.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
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румыния, франция, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Румыния, Франция, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза
Филиппо: антироссийская повестка служит цели ЕС создать европейскую армию