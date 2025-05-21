Рейтинг@Mail.ru
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 21.05.2025 (обновлено: 16:13 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/es-2018271695.html
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза - РИА Новости, 21.05.2025
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза
Постоянные заявления стран Евросоюза о "российской угрозе" — всего лишь предлог для наращивания военных сил и увеличения армии ЕС, заявил французский политик... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:36:00+03:00
2025-05-21T16:13:00+03:00
румыния
франция
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Постоянные заявления стран Евросоюза о "российской угрозе" — всего лишь предлог для наращивания военных сил и увеличения армии ЕС, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Антироссийская истерия хорошо служит этой цели: позволить ЕС постепенно двигаться к "своей европейской армии" и даже украсть наше ядерное оружие! Европейская армия под предводительством Урсулы фон дер Ляйен будет представлять серьезную опасность для жителей континента! Представьте, что могла бы сделать "армия ЕС" в Румынии, например", — написал он.Филиппо заключил, что ЕС не имеет права покушаться на армию и ядерный арсенал Франции.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
https://ria.ru/20250521/es-2018215907.html
https://ria.ru/20250520/es-2018126578.html
румыния
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
румыния, франция, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Румыния, Франция, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
"Антироссийская истерия": на Западе указали на хитрый план Евросоюза

Филиппо: антироссийская повестка служит цели ЕС создать европейскую армию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Постоянные заявления стран Евросоюза о "российской угрозе" — всего лишь предлог для наращивания военных сил и увеличения армии ЕС, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
"Антироссийская истерия хорошо служит этой цели: позволить ЕС постепенно двигаться к "своей европейской армии" и даже украсть наше ядерное оружие! Европейская армия под предводительством Урсулы фон дер Ляйен будет представлять серьезную опасность для жителей континента! Представьте, что могла бы сделать "армия ЕС" в Румынии, например", — написал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ЕС планирует усилить санкционное давление на Россию
11:36
Филиппо заключил, что ЕС не имеет права покушаться на армию и ядерный арсенал Франции.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Эксперт рассказал, как ЕС хочет заставить Россию просить о перемирии
Вчера, 20:05
 
РумынияФранцияФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала