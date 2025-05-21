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Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США - РИА Новости, 21.05.2025
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для встречи с инвесторами, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:34:00+03:00
2025-05-21T14:34:00+03:00
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для встречи с инвесторами, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа."Обвиняемый запросил разрешение на поездку в США для ведения переговоров с инвестиционными фондами в интересах своей компании Telegram. 12 мая 2025 года государственный обвинитель отклонил ходатайство о частичном снятии судебного надзора на том основании, что такая поездка за границу не представляется необходимой и обоснованной, этот запрос был фактически отклонен", - отметил источник.
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париж, павел дуров, сша, telegram, в мире
Париж, Павел Дуров, США, Telegram, В мире
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США
Прокуратура Парижа отклонила ходатайство Дурова о снятии судебного надзора