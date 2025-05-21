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Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США - РИА Новости, 21.05.2025
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14:34 21.05.2025 (обновлено: 14:38 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/durov-2018257719.html
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США - РИА Новости, 21.05.2025
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для встречи с инвесторами, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа. РИА Новости, 21.05.2025
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для встречи с инвесторами, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа."Обвиняемый запросил разрешение на поездку в США для ведения переговоров с инвестиционными фондами в интересах своей компании Telegram. 12 мая 2025 года государственный обвинитель отклонил ходатайство о частичном снятии судебного надзора на том основании, что такая поездка за границу не представляется необходимой и обоснованной, этот запрос был фактически отклонен", - отметил источник.
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париж, павел дуров, сша, telegram, в мире
Париж, Павел Дуров, США, Telegram, В мире
Прокуратура в Париже подтвердила отказ Дурову в поездке в США

Прокуратура Парижа отклонила ходатайство Дурова о снятии судебного надзора

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мая – РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для встречи с инвесторами, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа.
"Обвиняемый запросил разрешение на поездку в США для ведения переговоров с инвестиционными фондами в интересах своей компании Telegram. 12 мая 2025 года государственный обвинитель отклонил ходатайство о частичном снятии судебного надзора на том основании, что такая поездка за границу не представляется необходимой и обоснованной, этот запрос был фактически отклонен", - отметил источник.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
14:48
 
ПарижПавел ДуровСШАTelegramВ мире
 
 
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