https://ria.ru/20250521/diversiya-2018168937.html

Жителя Приамурья заподозрили в госизмене

Жителя Приамурья заподозрили в госизмене - РИА Новости, 21.05.2025

Жителя Приамурья заподозрили в госизмене

Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:18:00+03:00

2025-05-21T07:18:00+03:00

2025-05-21T07:56:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая - РИА Новости. Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной измене, сообщает управление ФСБ по Амурской области. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что амурчанин по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России, а также совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении. Контактировал житель Приамурья с украинской стороной через мессенджер. В опубликованном ФСБ видео обвиняемый рассказал, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство, прийти на место диверсии и сделать три фотографии: первая - место диверсии, вторая - закладка самодельного взрывного устройства и третья фотография - это результат взрыва рельсов.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ранее в отношении амурчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281, части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ - приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической. Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250512/prigovor-2016436773.html

https://ria.ru/20241115/podrostok-1983891159.html

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)