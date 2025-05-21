Жителя Приамурья заподозрили в госизмене
ФСБ: амурчанин планировал диверсию на Транссибе по заданию украинских спецслужб
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая - РИА Новости. Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной измене, сообщает управление ФСБ по Амурской области.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что амурчанин по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России, а также совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.
Контактировал житель Приамурья с украинской стороной через мессенджер. В опубликованном ФСБ видео обвиняемый рассказал, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство, прийти на место диверсии и сделать три фотографии: первая - место диверсии, вторая - закладка самодельного взрывного устройства и третья фотография - это результат взрыва рельсов.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ранее в отношении амурчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281, части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ - приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической. Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие, уточнили в ведомстве.
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