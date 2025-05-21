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Жителя Приамурья заподозрили в госизмене - РИА Новости, 21.05.2025
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07:18 21.05.2025 (обновлено: 07:56 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/diversiya-2018168937.html
Жителя Приамурья заподозрили в госизмене
Жителя Приамурья заподозрили в госизмене - РИА Новости, 21.05.2025
Жителя Приамурья заподозрили в госизмене
Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:18:00+03:00
2025-05-21T07:56:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая - РИА Новости. Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной измене, сообщает управление ФСБ по Амурской области. "В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что амурчанин по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России, а также совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении. Контактировал житель Приамурья с украинской стороной через мессенджер. В опубликованном ФСБ видео обвиняемый рассказал, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство, прийти на место диверсии и сделать три фотографии: первая - место диверсии, вторая - закладка самодельного взрывного устройства и третья фотография - это результат взрыва рельсов.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ранее в отношении амурчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281, части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ - приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической. Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016436773.html
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происшествия, россия, амурская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Амурская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Приамурья заподозрили в госизмене

ФСБ: амурчанин планировал диверсию на Транссибе по заданию украинских спецслужб

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая - РИА Новости. Житель Приамурья планировал диверсию на Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, в том числе о государственной измене, сообщает управление ФСБ по Амурской области.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что амурчанин по заданию украинских спецслужб намеревался принять участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России, а также совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали", - говорится в сообщении.
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Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге
12 мая, 10:29
Контактировал житель Приамурья с украинской стороной через мессенджер. В опубликованном ФСБ видео обвиняемый рассказал, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство, прийти на место диверсии и сделать три фотографии: первая - место диверсии, вторая - закладка самодельного взрывного устройства и третья фотография - это результат взрыва рельсов.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - государственная измена. Ранее в отношении амурчанина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 281, части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ - приготовление к диверсии и участие в деятельности организации, которая в России признана террористической. Обвиняемый заключен под стражу, ведется следствие, уточнили в ведомстве.
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