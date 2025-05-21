https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018201855.html

В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове

В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове - РИА Новости, 21.05.2025

В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове

Полиция разыскивает мужчину, который напал и травмировал 16-летнюю девушку в Благовещенске, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:30:00+03:00

2025-05-21T10:30:00+03:00

2025-05-21T10:30:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который напал и травмировал 16-летнюю девушку в Благовещенске, сообщает УМВД по Амурской области. По данным полиции, девочку-подростка с травмами обнаружили на Театральной улице прохожие. Наряд выехал на место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники МВД установили приметы нападавшего. "Сотрудниками полиции устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений несовершеннолетней. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, идентификацию личности подозреваемого и его задержание", - говорится в сообщении. В аудиофайле, который публикуют местные Telegram-каналы, девушка, вероятно знающая пострадавшую, рассказывает, что подросток шла на экзамен утром, на неё напал неизвестный мужчина и ударил битой по голове. По её словам, у пострадавшей сотрясение мозга и рассечение головы. Всё это произошло в людном месте, фотография с подозреваемым активно пересылается в мессенджерах с просьбой помочь найти его.

https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, амурская область