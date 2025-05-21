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В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове - РИА Новости, 21.05.2025
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10:30 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018201855.html
В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове
В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове - РИА Новости, 21.05.2025
В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове
Полиция разыскивает мужчину, который напал и травмировал 16-летнюю девушку в Благовещенске, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:30:00+03:00
2025-05-21T10:30:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который напал и травмировал 16-летнюю девушку в Благовещенске, сообщает УМВД по Амурской области. По данным полиции, девочку-подростка с травмами обнаружили на Театральной улице прохожие. Наряд выехал на место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники МВД установили приметы нападавшего. "Сотрудниками полиции устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений несовершеннолетней. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, идентификацию личности подозреваемого и его задержание", - говорится в сообщении. В аудиофайле, который публикуют местные Telegram-каналы, девушка, вероятно знающая пострадавшую, рассказывает, что подросток шла на экзамен утром, на неё напал неизвестный мужчина и ударил битой по голове. По её словам, у пострадавшей сотрясение мозга и рассечение головы. Всё это произошло в людном месте, фотография с подозреваемым активно пересылается в мессенджерах с просьбой помочь найти его.
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благовещенск
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
В Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил битой по голове

Полиция в Благовещенске ищет напавшего с битой на 16-летнюю девушку мужчину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который напал и травмировал 16-летнюю девушку в Благовещенске, сообщает УМВД по Амурской области.
По данным полиции, девочку-подростка с травмами обнаружили на Театральной улице прохожие. Наряд выехал на место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники МВД установили приметы нападавшего.
«
"Сотрудниками полиции устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений несовершеннолетней. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, идентификацию личности подозреваемого и его задержание", - говорится в сообщении.
В аудиофайле, который публикуют местные Telegram-каналы, девушка, вероятно знающая пострадавшую, рассказывает, что подросток шла на экзамен утром, на неё напал неизвестный мужчина и ударил битой по голове. По её словам, у пострадавшей сотрясение мозга и рассечение головы. Всё это произошло в людном месте, фотография с подозреваемым активно пересылается в мессенджерах с просьбой помочь найти его.
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