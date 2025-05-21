https://ria.ru/20250521/bezopasnost-2018153119.html
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:10:00+03:00
2025-05-21T02:10:00+03:00
2025-05-21T02:58:00+03:00
россия
сша
москва
александр венедиктов
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в конце мая в Москве, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс", - сказал Венедиктов. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
https://ria.ru/20250512/bezopasnost-2016399575.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, безопасность
Россия, США, Москва, Александр Венедиктов, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Венедиктов: Россия пригласила США на 13-ю международную встречу по безопасности