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Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
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02:10 21.05.2025 (обновлено: 02:58 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/bezopasnost-2018153119.html
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности - РИА Новости, 21.05.2025
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности
Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 21.05.2025
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россия
сша
москва
александр венедиктов
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в конце мая в Москве, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс", - сказал Венедиктов. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
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россия, сша, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, безопасность
Россия, США, Москва, Александр Венедиктов, Сергей Шойгу, Безопасность
Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности

Венедиктов: Россия пригласила США на 13-ю международную встречу по безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в конце мая в Москве, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс", - сказал Венедиктов.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
12 мая, 00:04
 
РоссияСШАМоскваАлександр ВенедиктовСергей ШойгуБезопасность
 
 
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