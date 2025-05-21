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Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде - РИА Новости, 21.05.2025
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде
Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:37:00+03:00
2025-05-21T15:37:00+03:00
2025-05-21T15:37:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящего на полях ПМЮФ-2025. "Они очень скромно себя ведут и на следствии, и в суде. Голову опускают, как бы раскаиваются", - отметил председатель СК РФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250521/ubiystvo-2018222687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде
Бастрыкин: арестованные украинские военные в суде ведут себя очень скромно