https://ria.ru/20250521/bastrykin-2018272160.html

Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде

Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде - РИА Новости, 21.05.2025

Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде

Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:37:00+03:00

2025-05-21T15:37:00+03:00

2025-05-21T15:37:00+03:00

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящего на полях ПМЮФ-2025. "Они очень скромно себя ведут и на следствии, и в суде. Голову опускают, как бы раскаиваются", - отметил председатель СК РФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия