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Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде - РИА Новости, 21.05.2025
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15:37 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/bastrykin-2018272160.html
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде - РИА Новости, 21.05.2025
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде
Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:37:00+03:00
2025-05-21T15:37:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящего на полях ПМЮФ-2025. "Они очень скромно себя ведут и на следствии, и в суде. Голову опускают, как бы раскаиваются", - отметил председатель СК РФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин рассказал о поведении арестованных украинских военных в суде

Бастрыкин: арестованные украинские военные в суде ведут себя очень скромно

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Арестованные украинские военнослужащие на следствии и в суде ведут себя очень скромно, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящего на полях ПМЮФ-2025.
"Они очень скромно себя ведут и на следствии, и в суде. Голову опускают, как бы раскаиваются", - отметил председатель СК РФ.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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