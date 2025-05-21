https://ria.ru/20250521/bankomat-2018163265.html
Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли
Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли - РИА Новости, 21.05.2025
Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли
Поставки банкоматов в Россию из Китая по итогам апреля этого года выросли более чем втрое, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:22:00+03:00
2025-05-21T05:22:00+03:00
2025-05-21T05:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поставки банкоматов в Россию из Китая по итогам апреля этого года выросли более чем втрое, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. При этом рост в три раза и больше произошел и в денежном, и в физическом выражении. Так, сумма апрельских поставок достигла 5,9 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше, чем в марте. Всего было поставлено 854 банкоматов, что в 3,1 раза больше показателей предшествовавшего месяца. При этом общий вес месячного экспорта составил 431 тонну, увеличившись за месяц в 3,4 раза. Такие объемы стали максимальными с декабря прошлого года. Россия при этом среди главных мировых покупателей банкоматов по итогам апреля заняла первое место. В пятерку также вошли Пакистан (931,5 тысячи долларов), Аргентина (865,8 тысячи), Таиланд (815,3 тысячи) и Нигерия (803 тысячи долларов). Также в лидерах оказались Португалия, Йемен, ЮАР, Грузия и Румыния. Российские банки в 2022 году стали переходить на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания оборудования американскими компаниями из-за санкций.
https://ria.ru/20250521/eksport-2018156775.html
https://ria.ru/20250325/eksport-2007085372.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, китай, пакистан
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Пакистан
Поставки банкоматов в Россию из Китая выросли
Поставки банкоматов в Россию из Китая в апреле выросли более чем втрое
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поставки банкоматов в Россию из Китая по итогам апреля этого года выросли более чем втрое, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
При этом рост в три раза и больше произошел и в денежном, и в физическом выражении. Так, сумма апрельских поставок достигла 5,9 миллионов долларов, что в 3,2 раза больше, чем в марте.
Всего было поставлено 854 банкоматов, что в 3,1 раза больше показателей предшествовавшего месяца. При этом общий вес месячного экспорта составил 431 тонну, увеличившись за месяц в 3,4 раза. Такие объемы стали максимальными с декабря прошлого года.
Россия
при этом среди главных мировых покупателей банкоматов по итогам апреля заняла первое место. В пятерку также вошли Пакистан
(931,5 тысячи долларов), Аргентина
(865,8 тысячи), Таиланд
(815,3 тысячи) и Нигерия
(803 тысячи долларов). Также в лидерах оказались Португалия
, Йемен
, ЮАР
, Грузия
и Румыния
.
Российские банки в 2022 году стали переходить на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания оборудования американскими компаниями из-за санкций.