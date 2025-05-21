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Ульяновского экс-чиновника Минимущества арестовали по делу о мошенничестве
Ульяновского экс-чиновника Минимущества арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.05.2025
Ульяновского экс-чиновника Минимущества арестовали по делу о мошенничестве
Бывший замминистра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Александр Таушкин арестован до 18 июля по подозрению в мошенничестве при получении... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:50:00+03:00
2025-05-21T23:50:00+03:00
2025-05-21T23:50:00+03:00
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САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Бывший замминистра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Александр Таушкин арестован до 18 июля по подозрению в мошенничестве при получении выплат, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска. "Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Таушкина. (Ходатайство поступило - ред.) от следователя следственного отдела УФСБ РФ по Ульяновской области. Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 18 июля 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства. В суде уточнили, что материалы дела поступили по части 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на следствие, экс-замминистра имущественных отношений вменяют мошенничество с рекрутскими выплатами за привлечение граждан к заключению контракта для службы на СВО. Таушкин вместе со своим подчиненным, который якобы не знал о мошеннической схеме, подал в региональное министерство соцразвития фиктивный список с 12 рекрутами, которых якобы привлекли к военной службе по контракту. За это чиновники получили 1,8 миллиона рублей. В региональном УФСБ России не комментируют арест Таушкина и его уголовное дело.
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
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происшествия, россия, ульяновская область, ульяновск, мошенничество
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, Мошенничество
Ульяновского экс-чиновника Минимущества арестовали по делу о мошенничестве
Ульяновский экс-замминистра имущества Таушкин арестован по делу о мошенничестве
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Бывший замминистра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Александр Таушкин арестован до 18 июля по подозрению в мошенничестве при получении выплат, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ульяновска.
"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Таушкина. (Ходатайство поступило - ред.) от следователя следственного отдела УФСБ РФ
по Ульяновской области
. Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 18 июля 2025 года включительно", - сообщила собеседница агентства.
В суде уточнили, что материалы дела поступили по части 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на следствие, экс-замминистра имущественных отношений вменяют мошенничество с рекрутскими выплатами за привлечение граждан к заключению контракта для службы на СВО. Таушкин вместе со своим подчиненным, который якобы не знал о мошеннической схеме, подал в региональное министерство соцразвития фиктивный список с 12 рекрутами, которых якобы привлекли к военной службе по контракту. За это чиновники получили 1,8 миллиона рублей.
В региональном УФСБ России не комментируют арест Таушкина и его уголовное дело.