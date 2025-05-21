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В аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ввели ограничения
В аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ввели ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ввели ограничения
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:14:00+03:00
2025-05-21T12:14:00+03:00
2025-05-21T12:21:00+03:00
владимир
иваново
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на работу введены в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Владимир (Семязино; код ИКАО: UUBL) - с 11:37 мск; Иваново (Южный; UUBI) - с 11:52 мск; Калуга (Грабцево; UUBC) – с 11:35 мск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, иваново, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Владимир, Иваново, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ввели ограничения
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги