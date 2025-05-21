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Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии

Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии - РИА Новости, 21.05.2025

Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии

Две сотни детей из Белгородской и Курской областей этим летом отдохнут на курортах Абхазии, сообщил экс-министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:54:00+03:00

2025-05-21T23:54:00+03:00

2025-05-21T23:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Две сотни детей из Белгородской и Курской областей этим летом отдохнут на курортах Абхазии, сообщил экс-министр туризма республики Теймураз Хишба. "Двести детей, 100 из Белгородской и 100 из Курской областей, будут отдыхать в Абхазии этим летом в городе Гагра и в городе Пицунда", - сообщил Хишба, уточнив, что такая договоренность была достигнута на встрече президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В беседе с корреспондентом РИА Новости Хишба уточнил, что первая группа детей отправится в Абхазию в июле, вторая - в октябре.

https://ria.ru/20250512/gunba-2016413921.html

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абхазия, курская область, в мире, белгородская область, россия