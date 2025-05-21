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Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии - РИА Новости, 21.05.2025
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23:54 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/abkhaziya-2018363052.html
Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии
Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии - РИА Новости, 21.05.2025
Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии
Две сотни детей из Белгородской и Курской областей этим летом отдохнут на курортах Абхазии, сообщил экс-министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:54:00+03:00
2025-05-21T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Две сотни детей из Белгородской и Курской областей этим летом отдохнут на курортах Абхазии, сообщил экс-министр туризма республики Теймураз Хишба. "Двести детей, 100 из Белгородской и 100 из Курской областей, будут отдыхать в Абхазии этим летом в городе Гагра и в городе Пицунда", - сообщил Хишба, уточнив, что такая договоренность была достигнута на встрече президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. В беседе с корреспондентом РИА Новости Хишба уточнил, что первая группа детей отправится в Абхазию в июле, вторая - в октябре.
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абхазия, курская область, в мире, белгородская область, россия
Абхазия, Курская область, В мире, Белгородская область, Россия
Дети из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии

Двести детей из Белгородской и Курской областей отдохнут в Абхазии этим летом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на городском пляже в Абхазии
Люди отдыхают на городском пляже в Абхазии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди отдыхают на городском пляже в Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Две сотни детей из Белгородской и Курской областей этим летом отдохнут на курортах Абхазии, сообщил экс-министр туризма республики Теймураз Хишба.
"Двести детей, 100 из Белгородской и 100 из Курской областей, будут отдыхать в Абхазии этим летом в городе Гагра и в городе Пицунда", - сообщил Хишба, уточнив, что такая договоренность была достигнута на встрече президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Хишба уточнил, что первая группа детей отправится в Абхазию в июле, вторая - в октябре.
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