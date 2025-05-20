https://ria.ru/20250520/zorkin-2018042462.html

Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда

Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда - РИА Новости, 20.05.2025

Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда

Хорошей коррупции не бывает, а за ее оправдание можно ввести наказание как за оправдание терроризма, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:21:00+03:00

2025-05-20T13:21:00+03:00

2025-05-20T13:21:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Хорошей коррупции не бывает, а за ее оправдание можно ввести наказание как за оправдание терроризма, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. "Не бороться с коррупцией нельзя. Она не может быть хорошей. Дело в не только в том, что наличие откатов означает, что часть государственных средств уходит не на государственные нужды, а в карманы чиновников, а полученный продукт при этом как минимум на соответствующий процент ухудшает свое качество. Главное, что именно коррупционность является фактором, который выворачивает наизнанку как всю суть экономики, так и всю суть власти", - сказал он. Зорькин подчеркнул, что любое коррупционное поведение нарушает нормы морали и нравственности, принципы равенства и справедливости, противоречит предназначению и задачам власти и государства. "Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь, по сути, об оправдании коррупции, это очень опасно. Такое оправдание может идти в массы в учебном процессе, в письменных и электронных публикациях, что не только способно воспитать толерантность к коррупции, но и "привить уважение" к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?" - отметил Зорькин. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html

https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html

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общество, россия, санкт-петербург, валерий зорькин, петербургский юридический форум — 2025