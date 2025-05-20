Рейтинг@Mail.ru
Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zorkin-2018042462.html
Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда
Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда - РИА Новости, 20.05.2025
Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда
Хорошей коррупции не бывает, а за ее оправдание можно ввести наказание как за оправдание терроризма, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:21:00+03:00
2025-05-20T13:21:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
валерий зорькин
петербургский юридический форум — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941868_273:148:2820:1581_1920x0_80_0_0_825e50534b2aed4417d387f4f5a37dbf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Хорошей коррупции не бывает, а за ее оправдание можно ввести наказание как за оправдание терроризма, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. "Не бороться с коррупцией нельзя. Она не может быть хорошей. Дело в не только в том, что наличие откатов означает, что часть государственных средств уходит не на государственные нужды, а в карманы чиновников, а полученный продукт при этом как минимум на соответствующий процент ухудшает свое качество. Главное, что именно коррупционность является фактором, который выворачивает наизнанку как всю суть экономики, так и всю суть власти", - сказал он. Зорькин подчеркнул, что любое коррупционное поведение нарушает нормы морали и нравственности, принципы равенства и справедливости, противоречит предназначению и задачам власти и государства. "Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь, по сути, об оправдании коррупции, это очень опасно. Такое оправдание может идти в массы в учебном процессе, в письменных и электронных публикациях, что не только способно воспитать толерантность к коррупции, но и "привить уважение" к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?" - отметил Зорькин. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html
https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941868_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_761c9670c7cbe45ceb8999bb28d53be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, валерий зорькин, петербургский юридический форум — 2025
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Валерий Зорькин, Петербургский юридический форум — 2025
Хорошей коррупции не бывает, заявил глава Конституционного суда

Глава КС Зорькин предложил ввести наказание за оправдание коррупции

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Хорошей коррупции не бывает, а за ее оправдание можно ввести наказание как за оправдание терроризма, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме.
"Не бороться с коррупцией нельзя. Она не может быть хорошей. Дело в не только в том, что наличие откатов означает, что часть государственных средств уходит не на государственные нужды, а в карманы чиновников, а полученный продукт при этом как минимум на соответствующий процент ухудшает свое качество. Главное, что именно коррупционность является фактором, который выворачивает наизнанку как всю суть экономики, так и всю суть власти", - сказал он.
Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить
Вчера, 12:00
Зорькин подчеркнул, что любое коррупционное поведение нарушает нормы морали и нравственности, принципы равенства и справедливости, противоречит предназначению и задачам власти и государства.
"Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь, по сути, об оправдании коррупции, это очень опасно. Такое оправдание может идти в массы в учебном процессе, в письменных и электронных публикациях, что не только способно воспитать толерантность к коррупции, но и "привить уважение" к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?" - отметил Зорькин.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции
12 мая, 06:24
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургВалерий ЗорькинПетербургский юридический форум — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала