https://ria.ru/20250520/zorkin-2018028371.html

Коррупция снижает обороноспособность, заявил глава Конституционного суда

Коррупция снижает обороноспособность, заявил глава Конституционного суда - РИА Новости, 20.05.2025

Коррупция снижает обороноспособность, заявил глава Конституционного суда

Коррупция снижает обороноспособность страны, взяточники расхищают средства, предназначенные для СВО, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:25:00+03:00

2025-05-20T12:25:00+03:00

2025-05-20T12:25:00+03:00

россия

санкт-петербург

валерий зорькин

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Коррупция снижает обороноспособность страны, взяточники расхищают средства, предназначенные для СВО, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме. "Коррупция - это не только казнокрадство и взяточничество, но и вывоз капиталов за границу. Оттого коррупционер легко становится объектом манипуляции со стороны враждебных его стране сил – разведок недружественных держав, закрытых клубов и иных мутных сетевых структур", - отметил он. Зорькин указал, что у коррупционера вместо Родины — кормовая база. "Но не только поэтому коррупция крайне негативно влияет на национальную безопасность. Коррупционеры, как показывают расследуемые сейчас дела, могут расхищать средства, предназначенные для защиты государства, не обращая никакого внимания ни на СВО, ни на угрозы, исходящие от коллективного Запада", - заявил он. По его мнению, "крайне важно не только эффективно выявлять и расследовать коррупционные преступления, сполна воздавая за их совершение, но и делать всё возможное для предотвращения системной коррупции". Зорькин предложил, например, усиливать качество антикоррупционной экспертизы в нормотворчестве. "Системная коррупция порождает возможность тотальной криминализации общества и государства", - отметил глава КС РФ. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html

https://ria.ru/20250512/korruptsiya-2016413246.html

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россия, санкт-петербург, валерий зорькин, петербургский юридический форум — 2025