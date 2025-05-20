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Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить - РИА Новости, 20.05.2025
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12:00 20.05.2025 (обновлено: 13:35 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html
Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить
Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить - РИА Новости, 20.05.2025
Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить
Коррупцию вряд ли возможно искоренить, заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:00:00+03:00
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санкт-петербург
россия
валерий зорькин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Коррупцию вряд ли возможно искоренить, заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме."Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление", — сказал он.По его мнению, человек предрасположен искать и извлекать выгоду, ему присущи и низменные стремления на грани и за гранью нравственного и юридического закона. Причиной коррупции, помимо фактора личной моральной порочности, он назвал общее падение духовной культуры общества."Потребительское общество живет под девизом "бери от жизни все". Вследствие этого мировоззренческого вывиха, весь драматизм последствий которого мы сейчас даже представить не можем, честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала, в глазах многих наших современников перестает быть сколько-нибудь значимой ценностью", — сказал Зорькин.Глава КС отметил, что для людей притягательными оказываются, наоборот, неправедные формы обогащения, включая самую распространенную из них — коррупцию."Одним словом, она присуща человеческому естеству. И пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции", — пояснил лектор.При этом Зорькин добавил, что не бороться с коррупцией нельзя, она не может быть хорошей.С 19 по 21 мая в Петербурге проходит XIII Петербургский международный юридический форум. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250514/chinovniki-2016997347.html
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санкт-петербург, россия, валерий зорькин, общество
Санкт-Петербург, Россия, Валерий Зорькин, Общество
Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить

Глава Конституционного суда РФ Зорькин считает, что коррупцию не искоренить

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВалерий Зорькин
Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Валерий Зорькин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Коррупцию вряд ли возможно искоренить, заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме.
"Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление", — сказал он.
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По его мнению, человек предрасположен искать и извлекать выгоду, ему присущи и низменные стремления на грани и за гранью нравственного и юридического закона. Причиной коррупции, помимо фактора личной моральной порочности, он назвал общее падение духовной культуры общества.
"Потребительское общество живет под девизом "бери от жизни все". Вследствие этого мировоззренческого вывиха, весь драматизм последствий которого мы сейчас даже представить не можем, честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала, в глазах многих наших современников перестает быть сколько-нибудь значимой ценностью", — сказал Зорькин.
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Глава КС отметил, что для людей притягательными оказываются, наоборот, неправедные формы обогащения, включая самую распространенную из них — коррупцию.
«
"Одним словом, она присуща человеческому естеству. И пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции", — пояснил лектор.
При этом Зорькин добавил, что не бороться с коррупцией нельзя, она не может быть хорошей.
С 19 по 21 мая в Петербурге проходит XIII Петербургский международный юридический форум. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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