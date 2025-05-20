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Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
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18:03 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zelenskij-2018108036.html
Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил Медведев
Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025
Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил Медведев
Владимир Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "У этого государства (Украины - ред.) нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018041293.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, дональд трамп, в мире, петербургский юридический форум — 2025
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, В мире, Петербургский юридический форум — 2025
Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил Медведев

Медведев: у Украины нет законного руководства, Зеленский исчерпал полномочия

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"У этого государства (Украины - ред.) нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
Фото, опубликованное в Telegram-канале Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского
Вчера, 13:16
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
Вчера, 10:47
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевДональд ТрампВ миреПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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