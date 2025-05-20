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В Новосибирске группу "Ленинград" письменно обяжут соблюдать законы - РИА Новости, 20.05.2025
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08:19 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zakony-2017983812.html
В Новосибирске группу "Ленинград" письменно обяжут соблюдать законы
В Новосибирске группу "Ленинград" письменно обяжут соблюдать законы - РИА Новости, 20.05.2025
В Новосибирске группу "Ленинград" письменно обяжут соблюдать законы
Музыканты группы "Ленинград" перед концертами в Новосибирске подпишут гарантийное письмо о соблюдении законов, на выступление не пустят несовершеннолетних,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:19:00+03:00
2025-05-20T08:19:00+03:00
ленинград
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Музыканты группы "Ленинград" перед концертами в Новосибирске подпишут гарантийное письмо о соблюдении законов, на выступление не пустят несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики правительства Новосибирской области. В департаменте пояснили, что обращения с предложением запретить концерт "Ленинграда" поступали в министерство культуры и министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. "Областные исполнительные органы Новосибирской области не являются организаторами указанного концерта, при этом по информации, предоставленной организаторами в министерство культуры Новосибирской области, на концерт музыкальной группы "Ленинград" установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов. Также дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство РФ", - говорится в комментарии. Ранее активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей из-за использования ненормативной лексики и "антиобщественного поведения" призвали запретить проведение концертов группы "Ленинград". Они направили обращения губернатору Новосибирской области, министрам спорта и культуры региона, мэру Новосибирска, директору "Сибирь-Арены". В министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области РИА Новости сообщали, что администрация новосибирской "Сибирь-Арены" приняла меры для недопущения использования нецензурной лексики, прописав это в договоре, однако соблюдение законов целиком лежит на организаторе мероприятий. По данным мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы "Ленинград". Концерты запланированы на 29, 30, 31 мая 2025 года в новосибирской "Сибирь-Арене".
https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html
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ленинград, новосибирская область, новосибирск
Ленинград, Новосибирская область, Новосибирск
В Новосибирске группу "Ленинград" письменно обяжут соблюдать законы

Музыкантов группы "Ленинград" в Новосибирске письменно обяжут соблюдать законы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Музыканты группы "Ленинград" перед концертами в Новосибирске подпишут гарантийное письмо о соблюдении законов, на выступление не пустят несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики правительства Новосибирской области.
В департаменте пояснили, что обращения с предложением запретить концерт "Ленинграда" поступали в министерство культуры и министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.
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"Областные исполнительные органы Новосибирской области не являются организаторами указанного концерта, при этом по информации, предоставленной организаторами в министерство культуры Новосибирской области, на концерт музыкальной группы "Ленинград" установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов будет организована обязательная проверка оригиналов паспортов. Также дополнительно перед началом концерта артист подписывает гарантийное письмо, в котором обязуется соблюдать действующее законодательство РФ", - говорится в комментарии.
Ранее активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей из-за использования ненормативной лексики и "антиобщественного поведения" призвали запретить проведение концертов группы "Ленинград". Они направили обращения губернатору Новосибирской области, министрам спорта и культуры региона, мэру Новосибирска, директору "Сибирь-Арены".
В министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области РИА Новости сообщали, что администрация новосибирской "Сибирь-Арены" приняла меры для недопущения использования нецензурной лексики, прописав это в договоре, однако соблюдение законов целиком лежит на организаторе мероприятий.
По данным мэрии Новосибирска, с начала 2025 года в горадминистрацию поступило 19 обращений граждан с требованием отмены концертов группы "Ленинград". Концерты запланированы на 29, 30, 31 мая 2025 года в новосибирской "Сибирь-Арене".
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