ЕК хочет большей выгоды от помощи бедным странам, пишет Politico
Politico: ЕК хочет извлечь больше выгоды от иностранной помощи бедным странам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Еврокомиссия хочет извлекать больше выгоды от иностранной помощи, передаваемой бедным в странам, и добавить ряд условий, отвечающей приоритетам Европы, пишет газета Politico со ссылкой на внутренний документ, касающийся разработки соответствующего плана.
Как отмечается во внутреннем документе, который цитирует Politico, ЕК намерена добавить условия к средствам, переводимым развивающимся странам, такие как, например, необходимость остановить миграционные потоки. Основная идея плана заключается в том, чтобы направить финансирование в такие регионы, как Африка или Ближний Восток, не только для борьбы с бедностью, но и для реализации внутренних приоритетов стран ЕС.
"Эти (партнерские - ред.) пакеты укрепят связь между внешними действиями и внутренними приоритетами, такими как энергетическая безопасность, поставка критически важного сырья", - цитирует издание слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен во внутренней записке, адресованной комиссару по бюджету Петру Серафину.
Как отмечает издание, потенциальное внедрение новых планов приведет к тому, что повестка ЕС в области развития будет копировать повестку в США и Британии, которые используют иностранную помощь в качестве рычага для достижения приоритетов внутренних избирателей. При этом в статье отмечается, что для добавления дополнительных условий к выплатам, ЕС должен убедить ключевых законодателей, различные НПО и страны-члены единогласно одобрить новые правила, но это может оказаться непростой задачей.
"Ни одно государство-член не поддерживает этот подход", - заявил неназванный дипломат ЕС.
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Как пишет Politico, в рамках рассматриваемого плана ЕК будет разрабатывать экономические партнерства с каждой страной-бенефициаром, связывая помощь с более широкими торговыми и экономическими отношениями. Также отмечается, что новая модель повлечет за собой серьезные административные изменения. Например, стратегия будет направлена на объединение нескольких различных программ - от миграции и иностранных инвестиций до предотвращения конфликтов - в единый Глобальный европейский фонд, разделенный по географическим категориям.
Издание отмечает, что граничащие с ЕС страны, такие как Украина и Молдавия, столкнутся с отдельными и потенциально более жесткими условиями, чем другие развивающиеся страны. Так как, по словам одного из дипломатов ЕС, одинаковые условия не могут применяться к "странам-кандидатам (на членство в Евросоюзе) и странам Северной Африки". При этом ряд европейских стран рассматривают эти изменения как захват Еврокомиссией полномочий, поскольку это позволит ей перераспределять финансирование между различными регионами без консультаций с странами-членами.