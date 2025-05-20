https://ria.ru/20250520/vygoda-2018003446.html

ЕК хочет большей выгоды от помощи бедным странам, пишет Politico

ЕК хочет большей выгоды от помощи бедным странам, пишет Politico - РИА Новости, 20.05.2025

ЕК хочет большей выгоды от помощи бедным странам, пишет Politico

Еврокомиссия хочет извлекать больше выгоды от иностранной помощи, передаваемой бедным в странам, и добавить ряд условий, отвечающей приоритетам Европы, пишет... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:36:00+03:00

2025-05-20T10:36:00+03:00

2025-05-20T10:36:00+03:00

в мире

европа

брюссель

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

politico

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Еврокомиссия хочет извлекать больше выгоды от иностранной помощи, передаваемой бедным в странам, и добавить ряд условий, отвечающей приоритетам Европы, пишет газета Politico со ссылкой на внутренний документ, касающийся разработки соответствующего плана. "ЕК хочет извлечь больше пользы из иностранной помощи, которую она предлагает бедным странам в рамках противоречивого плана, который разрабатывается в Брюсселе... ЕК хочет усилить связь между иностранной помощью и внутренними приоритетами, такими как энергетика и миграция", - пишет издание. Как отмечается во внутреннем документе, который цитирует Politico, ЕК намерена добавить условия к средствам, переводимым развивающимся странам, такие как, например, необходимость остановить миграционные потоки. Основная идея плана заключается в том, чтобы направить финансирование в такие регионы, как Африка или Ближний Восток, не только для борьбы с бедностью, но и для реализации внутренних приоритетов стран ЕС. "Эти (партнерские - ред.) пакеты укрепят связь между внешними действиями и внутренними приоритетами, такими как энергетическая безопасность, поставка критически важного сырья", - цитирует издание слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен во внутренней записке, адресованной комиссару по бюджету Петру Серафину. Как отмечает издание, потенциальное внедрение новых планов приведет к тому, что повестка ЕС в области развития будет копировать повестку в США и Британии, которые используют иностранную помощь в качестве рычага для достижения приоритетов внутренних избирателей. При этом в статье отмечается, что для добавления дополнительных условий к выплатам, ЕС должен убедить ключевых законодателей, различные НПО и страны-члены единогласно одобрить новые правила, но это может оказаться непростой задачей. "Ни одно государство-член не поддерживает этот подход", - заявил неназванный дипломат ЕС. Как пишет Politico, в рамках рассматриваемого плана ЕК будет разрабатывать экономические партнерства с каждой страной-бенефициаром, связывая помощь с более широкими торговыми и экономическими отношениями. Также отмечается, что новая модель повлечет за собой серьезные административные изменения. Например, стратегия будет направлена ​​на объединение нескольких различных программ - от миграции и иностранных инвестиций до предотвращения конфликтов - в единый Глобальный европейский фонд, разделенный по географическим категориям. Издание отмечает, что граничащие с ЕС страны, такие как Украина и Молдавия, столкнутся с отдельными и потенциально более жесткими условиями, чем другие развивающиеся страны. Так как, по словам одного из дипломатов ЕС, одинаковые условия не могут применяться к "странам-кандидатам (на членство в Евросоюзе) и странам Северной Африки". При этом ряд европейских стран рассматривают эти изменения как захват Еврокомиссией полномочий, поскольку это позволит ей перераспределять финансирование между различными регионами без консультаций с странами-членами.

https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008649784.html

https://ria.ru/20250211/es-1998632671.html

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в мире, европа, брюссель, африка, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico